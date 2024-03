Netflix nowości kwiecień 2024. Lista premier – nowe filmy i seriale

Na platformie Netflix już niedługo pojawi się druga część historii "Rebel Moon", w której śmiała Kora oraz jej nieustraszeni towarzysze przeciwstawiają się największym niebezpieczeństwom. Film Zacka Snydera wzbudza niemałe emocje, tym bardziej, że druga odsłona określana jest jako (typowy) film wojenny. To dość zaskakujące, ponieważ pierwsza część wcale nie miała takich zapędów, a przecież mamy do czynienia z filmową sagą. Czy Snyder będzie w stanie obronić swoje dzieło?

Nowe filmy na Netflix - kwiecień 2024

W kwietniu zobaczymy także nowy miniserial oparty na bestsellerach Patricii Highsmith pt. "Ripley", w którym Andrew Scott wciela się w postać sprytnego oszusta z Nowego Jorku. To nie pierwszy raz, gdy historia ta trafia na ekrany, ale od ostatniej minęło całkiem sporo czasu, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak w nowoczesnej formie przedstawiona zostanie ta fabuła.

Coraz ciekawiej zapowiada się film "Mocny temat", gdzie Gillian Anderson występuje jako dociekliwa dziennikarka, przeprowadzając kontrowersyjny wywiad z księciem. W obsadzie filmu znajdą się także Billie Piper, Rufus Sewell, Keeley Hawes, Romola Garai, Connor Swindells i Lia Williams. Miłośnicy uniwersum Sandmana z niecierpliwością oczekują zapewne na serial Martwi detektywi, oparty na popularnych komiksach Neila Gaimana. W serialu dwa duchy w wieku nastoletnim oraz jasnowidzka, rozwiązując zagadki dla swoich nadprzyrodzonych klientów, zostają zaskoczeni nowym, niezwykłym wyzwaniem. Przyjdzie im się zmierzyć z potężną czarownicą, co postawi na głowie ich cały świat.

Co nowego na Netflix w kwietniu?

Wiemy, jak dużo udanych dokumentów trafia na Netfliksa i w kwietniu dostaniemy kolejny. Pasjonaci przyrody z pewnością zachwycą się nowością, która w formie zrealizowanej ze sporym rozmachem produkcji ukaże wpływ tajemniczych relacji na ekosystemy z różnych zakątków globu. Wszystko to w serialu dokumentalnym "Nasz pełen życia świat".

Na tym nie koniec nowości na Netfliksie, bo wśród tytułów na licencji pojawia się trylogia "Gliniarza z Beverly Hills", co oczywiście przygotuje nas na premierę kolejnej części, którą zrealizował Netflix pt. "Axel F". Fani kryminałów na pewno ucieszą się, że na Netflix wracają wszystkie cztery sezony "Sherlocka" z Benedictem Cumberbatchem i Martinem Freemanem. Bibliotekę Netfliksa wzbogacą też sezony 1-6 hitu "Seks w wielkim mieście", który jest już kolejną oryginalną produkcją HBO zmierzającą na tę platformę. Jeśli nie widzieliście jeszcze całego "The Good Doctor", to w kwietniu dostaniecie 6. sezon tego serialu.

Pełna lista nowości Netflix kwiecień 2024

FILMY I SERIALE NETFLIX Magiczne żarty Justina Willmana 1/4/2024 Rodeo rock 3/4/2024 Na miejscu zbrodni: Berlin – Festiwalowy zabójca 3/4/2024 Archiwum niewyjaśnionych spraw 3/4/2024 Kanciarze 4/4/2024 Obudziłam się wampirzycą 4/4/2024 Ripley 4/4/2024 Rzeźbiarz łez 4/4/2024 Parasyte: The Grey 5/4/2024 Mocny temat 5/4/2024 Media antyspołecznościowe: Memy problem 5/4/2024 Strażnicy przyrody 8/4/2024 Neal Brennan: Crazy Good 9/4/2024 Antracyt 10/4/2024 Porwanie lotu 601 10/4/2024 Uwolnieni: Eksperyment więzienny 10/4/2024 Co zrobiła Jennifer 10/4/2024 Reniferek 11/4/2024 Na skrzydłach ambicji 11/4/2024 Szkoła złamanych serc 11/4/2024 Noc u progu lata 11/4/2024 Good Times 12/4/2024 Podróż 12/4/2024 Amar Singh Chamkila 12/4/2024 Między nami ściana 12/4/2024 Kradzież 12/4/2024 Dzięciołek Woody jedzie na obóz 12/4/2024 Jimmy Carr: Natural Born Killer 16/4/2024 The Circle – USA 17/4/2024 Kanciarze 17/4/24: Odcinki 1-4 24/4/24: Odcinki 5-6 1/5/24: Odcinki 7-9 Nasz pełny życia świat 17/4/2024