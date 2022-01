Ta firma ma pomysł jak uzyskać tlen na Księżycu z regolitu, testy w 2024

Regolit źródłem potrzebnych pierwiastków

Transport materiałów z Ziemi na Księżyc w obecnych czasach jest bardzo drogi i jest głównym hamulcowym powstrzymującym wszystkie kraje przed budową stałej bazy na Księżycu. Co prawda za sprawą SpaceX może się to za kilka lat zmienić, ale mimo wszystko, nadal taniej będzie uzyskiwać potrzebne pierwiastki na miejscu. Mowa tu chociażby o wodzie, której ma być całkiem sporo w okolicach południowego bieguna Księżyca, czy innych materiałów zawartych w pyle (regolicie) występującym na całej powierzchni naszego satelity. Według szacunków, regolit składa się w 40-45% z tlenu, 20% to krzem, 10% to aluminium, a poza tym są tam jeszcze mniejsze ilości żelaza oraz tytanu. Tlen oraz szereg bardzo przydatnych metali to świetne materiały wspomagające działanie księżycowej bazy, a ich odzyskiwaniem chce zająć się firma Lunar Resources.

Fot. Lunar Resources

Na stronie firmy nie ma zbyt wiele informacji, ale Ars Technica opublikowała całkiem obszerny materiał na temat planów spółki, która zamierza przed 2024 rokiem wysłać na powierzchnię Księżyca pierwsze urządzenie do przerobu regolitu. Projekt specjalnego reaktora nie jest niczym nowym, nad taką technologią myślała już NASA, która dofinansowała prace prowadzone przez Lunar Resources kwotą 3 mln USD. Urządzenie o wadze około 500 kg powinno być w stanie przerabiać nawet 100 kg materiału w czasie 24 godzin. Odbywa się to przez podgrzanie regolitu do temperatury 1600 stopni Celsjusza. Tak stopiona skała poddawane jest procesowi elektrolizy, w ramach której odzyskujemy poszczególne pierwiastki, czyli przede wszystkim tlen oraz metale takie jak krzem i aluminium, które mogą posłużyć chociażby do budowy paneli fotowoltaicznych. Materiał do przerobu dla reaktora będzie zapewniał niewielki łazik.

Fot. Lunar Resources

Reaktor stworzony przez Lunar Resources nie jest przesadnie duży, ma około metra średnicy i wysokości, ale mimo wszystko cały sprzęt będzie ważył całkiem sporo bo 500 kg. Tyle trzeba będzie przetransportować na Księżyc, aby sprawdzić czy to rozwiązanie spełni swoje zadanie w trudnych warunkach w próżni. Czy uda się to zrobić jeszcze przed 2024 rokiem, to się jeszcze okaże, ale podobne rozwiązania z pewnością będą musiały powstać, jeśli chcemy pozostać na powierzchni Srebrnego globu dłużej niż kilka tygodni.