Czym jest Tinder

Tinder to jedna z najpopularniejszych na świecie aplikacji do randkowania. Umożliwia zawieranie znajomości z jej użytkownikami na całym świecie. Aby móc nawiązać taką znajomość, dwie zainteresowane osoby muszą zaakceptować dany wybór, by można było pomiędzy nimi rozpocząć konwersacje na czacie.

Tinder zapowiedział uruchomienie swojej aplikacji na komputerach na początku 2017 roku. Początkowo dostępna była w Szwecji, Brazylii, Kolumbii, Indonezji, Meksyku, Argentynie, we Włoszech i na Filipinach. Jednak już pół roku później, w październiku wersja przeglądarkowa zadebiutowała w Polsce. Sprawdźmy dziś, jak korzysta się z Tindera Online.

Jak działa Tinder Online?

Wersja webowa Tindera różni się oczywiście trochę od tej mobilnej, wzbogacona została między innymi o obsługę z klawiatury, tak więc jeśli nie chcecie się za bardzo przeklikiwać myszką przez te profile, możecie skorzystać ze skrótów.

I tak, strzałka w lewo odrzuca dany profil, w prawo oznacza polubienie, strzałka do góry z kolei „otwiera” profil i w tej pozycji, korzystając ze spacji możecie przewijać dostępne zdjęcia. Natomiast strzałka w dół zamyka szczegóły profilu, a backspace dodatkowo wysyła „superlajka”.

Korzystanie z Tindera w przeglądarce wydaje się bardziej wygodne niż w aplikacji mobilnej. Przeglądanie profili, odczytywanie treści czy przewijanie większych i wyraźniejszych zdjęć jest dużo praktyczniejsze. Dodatkowo, jeśli zdarzy się nam przy kawie w pracy skorzystać z tego serwisu, w nagłych przypadkach możemy uruchomić tryb ciężkiej pracy.

Aby skorzystać z desktopowej wersji Tindera wystarczy wejść na ten link, zalogować się korzystając z konta na Facebooku i zacząć korzystać. Domyślnie uruchamia się w wersji angielskiej, ale w ustawieniach strony w stopce można zmienić na polską.

Jeśli chodzi o obsługę konta, wersja przeglądarkowa Tinder Online zawiera wszystkie ustawienia znane z wersji mobilnej. Ustawimy tu naszą lokalizację, odległość poszukiwań, płeć czy wiek, a jak mamy wykupioną wersję premium, również i te dodatkowe ustawienia uaktywnimy na naszym koncie, bez potrzeby sięgania po aplikację mobilną.

Zobacz też: jak aktywować za darmo na pół roku Tinder Plus.

Na jakie platformy dostępny jest Tinder?

Tinder dostępny jest na wszystkie platformy systemowe, zarówno na Windowsie, jak na Linuksie i Mac OS możemy korzystać z niego w dowolnej przeglądarce na Tinder Online. Jeśli wolimy aplikacje mobilne, te zainstalujemy na smartfonach z Androidem i iOS na pokładzie. Aplikacja dostępna jest do pobrania za darmo w Google Play i App Store oraz w Huawei AppGallery.

Kto może skorzystać z Tinder Online?

Z wersji przeglądarkowej mogą skorzystać wszyscy użytkownicy dowolnej przeglądarki internetowej na dowolnym systemie. Konto założyć można poprzez dane do logowania na Facebooku lub przy pomocy numeru telefonu. W tym drugim przypadku po podaniu numeru musimy jeszcze dodatkowo przepisać kod weryfikacyjny, który przesyłany jest SMS-em na nasz telefon.