Tinder Plus kosztuje miesięcznie 79,99 zł, przy zakupie na pół roku cena ta wynosi 279,99 zł, co daje miesięcznie 46,66 zł. Subskrypcja ta pozwala na generowanie nieograniczonej liczby polubień, cofanie złych decyzji jak za szybko przewijacie okienka, 5 superlajków każdego dnia, jeden superboost, czyli 1000x więcej wyświetleń naszego profilu u innych w pobliżu, paszport, a więc możliwość zdefiniowania naszej lokalizacji gdziekolwiek na świecie, no i brak reklam.

Jak aktywować Tinder Plus za darmo na te pół roku? Będziecie potrzebowali do tego smartfona z Androidem i podłączenia do sieci WiFi, jeśli korzystacie z iPhone nie będzie konieczności przekładania karty SIM.