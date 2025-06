Tonący brzytwy się chwyta. Tinder z nową dziwną funkcją

Tinder wprowadza nową funkcję „Double Date”, która pozwala użytkownikom umawiać się na randki w parach – razem z przyjacielem lub przyjaciółką. To odpowiedź na spadek zaangażowania użytkowników i aż 5-procentowy spadek liczby płacących subskrybentów, o którym poinformowała firma-matka aplikacji, Match Group.

Podwójne randki na Tinderze

Nowa opcja umożliwia połączenie sił z jednym, dwoma, a nawet trzema znajomymi i wspólne przeglądanie dopasowań z innymi parami. Po uzyskaniu wspólnego „matcha” użytkownicy trafiają do czteroosobowego czatu grupowego, który ma ułatwiać przełamanie pierwszych lodów. W razie potrzeby każdy uczestnik może również prowadzić indywidualne rozmowy z wybraną osobą z drugiej pary.

Użytkownicy testujący funkcję mówili, że czują się swobodniej i bardziej autentycznie, gdy rozmawiają jako para z innymi. To przekłada się na większe zaangażowanie i więcej realnych spotkań

— wyjaśnia Cleo Long, szefowa marketingu produktowego w Tinderze.

Wczesne testy Double Date przeprowadzono w krajach Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii i Skandynawii. Funkcja trafi globalnie do aplikacji już w lipcu. Tinder ujawnił, że 12% osób, które przyjęły zaproszenie do podwójnej randki, to nowi lub powracający użytkownicy. Co więcej, liczba wiadomości wysyłanych w takich grupowych rozmowach była aż o 35% wyższa niż w tradycyjnych czatach 1 na 1 – zwłaszcza wśród osób poniżej 29. roku życia.

Grafika: Tinder

Eksperci wskazują, że trend wspólnego randkowania zyskuje na popularności – aplikacje takie jak Fourplay, DuoDate czy Doubble już wcześniej odniosły sukces w tej niszy. Z kolei badania brytyjskiej aplikacji Slide 1828 pokazały, że niemal połowa przedstawicieli Gen Z uważa, że randki w parach łagodzą stres związany z poznawaniem nowych osób.

Double Date to nie jedyny „społecznościowy” krok Tindera – aplikacja oferuje także funkcje Matchmaker (pozwalającą znajomym sugerować dopasowania) i Share My Date (dzielenie się szczegółami planowanej randki). Wszystkie te rozwiązania mają jeden cel: zamienić randkowanie w grę zespołową i uczynić je mniej stresującym doświadczeniem.

Grafika: depositphotos