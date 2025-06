Policja i Yanosik wydali wspólny komunikat. Wyjaśniam

Od 1 do 30 czerwca trwa ogólnopolska akcja „Zwolnij – niebezpieczny punkt!”, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W działaniach biorą udział Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, twórcy aplikacji Yanosik oraz firma Screen Network. Inicjatywa ma zwrócić uwagę kierowców na miejsca szczególnie narażone na wypadki.

Lato – czas podróży i największej liczby wypadków

Okres od maja do września to czas zwiększonego ruchu drogowego, ale również najwyższej liczby wypadków. Według danych Policji, tylko w 2024 roku doszło do 19 636 wypadków z winy kierujących pojazdami, co stanowi aż ponad 91% wszystkich zdarzeń drogowych. W ich wyniku zginęło 1 629 osób, a ponad 22 tys. zostało rannych.

Do wypadków najczęściej dochodziło w godzinach popołudniowych, między 14:00 a 18:00. Główne przyczyny to nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa oraz nieuwaga przy przejściach dla pieszych. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w maju, czerwcu i lipcu.

W ramach akcji aplikacja Yanosik informuje kierowców o 752 niebezpiecznych punktach w całej Polsce. Miejsca te zostały wskazane na podstawie policyjnych analiz, obejmujących lokalizacje, w których w ostatnim czasie doszło do co najmniej pięciu wypadków.

Nowością w tegorocznej edycji akcji jest rozszerzenie bazy o 200 lokalizacji więcej niż w poprzednich latach, co pokazuje skalę problemu i potrzebę stałego informowania uczestników ruchu o potencjalnych zagrożeniach.

Kierowcy, którzy zbliżają się do jednego z takich punktów, usłyszą komunikat głosowy „Zbliżasz się do niebezpiecznego miejsca! Zwolnij i żyj!” oraz zobaczą czytelny baner na ekranie aplikacji.

Policja przypomina, że nawet niewielkie przekroczenie dozwolonej prędkości może mieć poważne skutki. Zderzenie z pieszym przy prędkości 50 km/h bardzo często kończy się śmiercią potrąconego. Tymczasem w wielu przypadkach wystarczyłoby zredukować prędkość o kilka kilometrów na godzinę, by zapobiec tragedii.

Grafika: Własne