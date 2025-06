Najlepszy darmowy edytor zdjęć na telefon z przełomową aktualizacją. Wielka niespodzianka!

Najnowsza aktualizacja Snapseed przynosi gruntowną przebudowę interfejsu użytkownika. Jak przy każdej tak drastycznej zmianie: trzeba do nowości przywyknąć. Nie zmienia to jednak faktu, że edycja zdjęć staje się znacznie łatwiejsza i bardziej intuicyjną. Nowy układ menu został podzielony na trzy przejrzyste kolumny, dzięki którym przełączanie się między kolejnymi sekcjami staje się łatwiejsze, a najważniejsze opcje są zawsze na wyciągnięcie ręki. W porównaniu do poprzedniego, nieco chaotycznego, systemu nawigacji, wprowadzone zmiany bez wątpienia pchnęły aplikację ku nowoczesności i znacznie wygodniejszej obsłudze.

Reklama

Google wprowadziło także nowe sposoby interakcji z aplikacją, dzięki czemu kontrola tamtejszych narzędzi i edycja zdjęć stały się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Przesuwanie palcem w lewo i prawo pozwala na szybkie dostosowanie ustawień, a gesty w górę i w dół umożliwiają dostęp do dodatkowych opcji. Sekcja Ulubionych to prawdziwa perełka dla osób, które często korzystają z tych samych sztuczek: teraz można przejść do ulubionych narzędzi jednym kliknięciem, co przyspiesza cały proces edycji.

iOS już po zmianach, a co z Androidem?

Google wrzuciło niespodziewanie ogromną aktualizację i w pierwszej kolejności zaserwowało ją konkurencyjnemu systemu operacyjnemu. Dlatego trudno się dziwić, że użytkowników Androida nurtuje pytanie, czy i kiedy analogiczne zmiany trafią także i tam? Na tę chwilę Google nie ujawniło żadnych planów w temacie, co jest rozczarowujące pod wieloma względami. A najbardziej prawdopodobnie ze względu na to, że przecież oprogramowanie już lata temu zostało przejęte przez giganta. Solidnych aplikacji do edycji zdjęć na Androidzie nie brakuje, ale nie bez powodu to właśnie Snapseed od lat cieszy się tak ogromną popularnością i dobrą renomą. W końcu od lat to właśnie on uznawany jest za jedną z najlepszych opcji dla początkujących, mobilnych, fotografów.

Jedni powiedzą, że Google wie co robi — testując drastyczne nowości najpierw "u konkurencji", by w późniejszym czasie dopracowany produkt oddać w ręce użytkowników Androida. Inni: że firma najzwyczajniej w świecie ignoruje platformę, która powinna być dla niej ważniejsza. Niezależnie od tych przepychanek — myślę, że tylko kwestią czasu jest udostępnienie nowej wersji aplikacji na Androidzie. Google rzadko kiedy wdraża nowości na obu platformach jednocześnie, ale prędzej czy później — zawsze nadrabia zaległości i zrównuje funkcje.