Życie pisze najlepsze scenariusze. Epic Games chciało uczyć Apple jak prowadzić biznes

Tim Sweeney chciał uczyć Apple jak robić biznes. Odpowiedź Tima Cooka była dość… niespodziewana?

Tim Sweeney w czerwcu 2015 wystosował do CEO Apple, Tima Cooka, długą wiadomość mailową w której udzielał biznesowych rad. Podpowiadał tam, że warto byłoby zastanowić się nad zasadami dystrybucji, doradzał wdrożenie zestawu zmian. W skrócie: mówił im jak mają prowadzić własną platformę i jak powinno wyglądać ich podejście, co bezpośrednio miałoby przełożyć się na ich prowadzenie biznesu. Jak wiadomo — pod wieloma względami Apple ma swoje wypracowane schematy i strategie, które przez lat pozostają niezmienne. Dlatego chyba specjalnie kogo nie dziwi to, że Tim Cook raczej nie wziął sobie jego rad do serca, a wciąż konsekwentnie kontynuował to, co Apple budowało przez lata. Zdziwieniem może być jednak odpowiedź której udzielił na tę wiadomość wysyłając ją do Phila Schillera oraz Eddy’ego Cue:

Czy to ten koleś, który był na jednej z naszych prób?

Tim Sweeney wrote a long email to Apple trying to give advice to them how to operate their business Tim Cooks response? "Is this the guy that was at one of our rehearsals?" Lol. The court case is pure entertainment

— który najwyraźniej nie miał zielonego pojęcia kim jest Tim Sweeney i dlaczego do niego pisze. No cóż, faktem jest, że Apple od lat ma biznes przynoszący setki milionów dolarów zysków. Epic Games nie idzie źle, ale to jeszcze nie ta liga. Jestem przekonany, że w 2021 Tim Cook już wie kim jest autor wiadomości z 2015 roku ;-).