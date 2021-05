PlayStation przez lata blokowało cross-play. Tak wyglądało ich #4thePlayers

Zobacz też: Czym są cross-play oraz cross-save i czy faktycznie warto wymuszać je na producentach gier?

Fortnite bardzo szybko stał się grą numer jeden — i to niezależnie od platformy. Sieciowa strzelanina okazała się prawdziwym hitem, dlatego im dłużej Sony się wstrzymywało z tematem, tym gorzej to wyglądało. Z korespondencji wynika, że Epic Games miało kilka podejść do tematu — proponowali nawet rozwiązania, w których przy ogłaszaniu partnerstwa to Sony wychodziłoby na bohaterów. Mimo wszystko japońska korporacja odmawiała tym propozycjom i przez długi czas blokowała udostępnienie opcji cross play — co bezpośrednio wpływało na rozwój samej gry.

this is an email from Sony to Epic Games in 2018, dismissing the idea of cross-play for Fortnite. Epic Games had pitched cross-play announce with Sony where "Epic goes out of its way to make Sony look like heroes." pic.twitter.com/Xx0HM4awsM

— Tom Warren (@tomwarren) May 3, 2021