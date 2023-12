Omegle zamknięte. Gdzie teraz rozmawiać z nieznajomymi?

Szukanie sposobów na nawiązanie kontaktu z nowymi ludźmi było od samego początku wpisane w DNA internetu. Jeszcze do niedawna jednym z najpopularniejszych miejsc w sieci, które umożliwiało nawiązanie rozmowy z losowo wybraną osobą był serwis Omegle. Niestety 8 listopada 2023 roku został on zamknięty. Gdzie teraz szukać nowych znajomych? Jest pewna alternatywa.

Setki tysięcy użytkowników na całym świecie, którzy czerpali radość z losowych interakcji na Omegle straciło dostęp do ulubionej platformy. Dla wielu z nich alternatywą może być 6obcy.org. W świecie bez Omegle to właśnie ta platforma może zyskać na popularności. W tym artykule przyjrzymy się bliżej możliwościom, jakie oferuje 6obcy. Ale zanim przejdziemy do konkretów, wypadałoby zadbać o krótkie "epitafium"...

Co się stało z Omegle?

Omegle oficjalnie zakończyło swoją działalność. Platforma, która jeszcze do niedawna pozwalała ludziom z całego świata na prowadzenie rozmów, nie wytrzymała naporu ze strony toksycznych użytkowników. Przed laty, kiedy TikTok czy Discord jeszcze nie były tak znane, to właśnie Omegle przyciągało młodych ludzi, którzy spędzali godziny, rozmawiając z zupełnie przypadkowymi osobami, czasem nawiązując przyjaźnie na lata.

Jednakże każda platforma, nawet ta kierująca się najlepszymi intencjami, może zostać zniszczona przez skandaliczne działania użytkowników. To właśnie stało się z Omegle. Serwis nie był w stanie ochronić się przed toksyczną społecznością, która zaczęła wykorzystywać wideorozmowy do celów niewłaściwych – od obnażania się po niewybredne komentarze i znęcanie się nad innymi uczestnikami rozmów.

Fala krytyki, jaka spadła na Omegle, wynikała z tego, że platformę często wykorzystywali młodsi użytkownicy, dla których miała ona być miejscem pozytywnych interakcji. Narażanie nieletnich na kontakt z toksycznymi ludźmi to rzecz nieakceptowalna. W takich przypadkach odpowiedzialność za szkody spada na platformę, która umożliwia interakcje. Leif K-Brooks, założyciel Omegle, przez lata bronił idei platformy, ale ostatecznie przyznał, że walka ze szkodliwymi użytkownikami wyczerpała zasoby platformy. Choć starał się chronić jej reputacji, ostatecznie „stres i koszty” działalności doprowadziły do zamknięcia Omegle po 14 latach działalności.

Źródło: Omegle

Co to jest 6obcy.org?

W oceanie platform umożliwiających anonimowe rozmowy online 6obcy.org wyróżnia się jako przestrzeń pozwalająca użytkownikom nawiązywać kontakt z nieznajomymi z różnych zakątków Polski. Użytkownik może wybrać województwo, w którym szukani będą rozmówcy w pierwszej kolejności. Nie zabrakło też sekcji "szukaj poza polską".

Serwis dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji na Androida. Umożliwia on jedynie prowadzenie czatów – bez kamerek lub możliwości dodawania do rozmów załączników w postaci zdjęć lub filmów.

Omegle vs. 6obcy.org: Podobieństwa i różnice

Zamknięcie Omegle sprawiło, że wielu użytkowników internetu szuka teraz alternatywy dla tego serwisu. 6obcy.org nie pozwala komunikować się za pomocą głosu lub kamerek internetowych. Ma to swoje dobre i złe strony. Komunikacja jest w ten sposób bardziej ograniczona i nie mamy pewności, kto siedzi po drugiej stronie ekranu. Należy więc z większą rezerwą podchodzić do tego, co piszą osoby po drugiej stronie i mieć się na baczności. Tekstowa forma komunikacji to jednak mniejsze ryzyko niespodziewanego natrafienia na nieobyczajne zachowania.

Bezpieczeństwo komunikacji na 6obcy.org

Mimo że serwis 6obcy.org może być dobrym sposobem na poznanie kogoś ciekawego, istnieje kilka istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, zawsze należy zachowywać ostrożność i zdrowy rozsądek podczas interakcji z obcymi. Nigdy nie należy udostępniać swoich osobistych informacji, takich jak adres zamieszkania, numer telefonu czy dane karty kredytowej.

Dodatkowo niezależnie od tego, jak ciekawa może być rozmowa, należy unikać klikania w podejrzane linki przesłane przez nieznanych użytkowników. Te mogą prowadzić do stron zawierających złośliwe oprogramowanie, stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych lub prezentować nieodpowiednie treści.

W przypadku młodszych użytkowników internetu ważne jest, aby rodzice czy opiekunowie byli świadomi tego rodzaju platform i zwracali uwagę na to, czy ich dzieci są tam aktywne. Dostępność treści nieodpowiednich dla nieletnich może stanowić ryzyko dla ich bezpieczeństwa emocjonalnego i psychicznego.