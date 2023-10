Pozywają TikTok za to, że jest uzależniający. Takich spraw może być więcej

TikTok bez wątpienia jest fenomenem, jakiego dotychczas w mediach społecznościowych jeszcze nie było. Platforma ByteDance szturmem zdobyła serca użytkowników na całym świecie. I choć mówienie że sięgają po nią w dużej mierze osoby młodsze z dzisiejszej perspektywy może brzmieć jak ignorancja, to... no nie da się ukryć, że w dużej mierze to właśnie one są najbardziej zaangażowanymi i aktywnymi w obrębie platformy.

Źródło: Depositphotos

O zagrożeniach które niesie za sobą TikTok mówi się wiele. I choć to nie jest tak, że inne social media nie kreują trendów, to bez wątpienia popularne ruchy z TikToka są najbardziej widoczne. I często mówiło się o tym w kontekście niebezpiecznych wyzwań, przez które dochodziło nawet do sytuacji zagrażających życiu. Teraz instytucja ze stanu Utah — Utah Division of Consumer Protection (UDCP) postanowiła pozwać platformę za to, że ich algorytmy są... uzależniające.

Uzależniające algorytmy TikToka - to przez nie stan Utah pozywa platformę

Jak można dowiedzieć się z pozwu, TDCP postanowiło walczyć z TikTokiem w sądzie przez "uzależniającą naturę" ich algorytmu, która doprowadza do krzywdy najmłodszych.

"Nie będziemy dłużej tolerować TikTok wprowadzającego rodziców w błąd, że jego aplikacja jest bezpieczna dla dzieci" - powiedział gubernator Cox. "Firmy zajmujące się mediami społecznościowymi muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody, które wyrządzają. Eksperci - od amerykańskiego chirurga generalnego i badaczy nauk behawioralnych po rodziców i nastolatków - wszyscy zgadzają się, że media społecznościowe wpływają na zdrowie psychiczne naszych dzieci i nadszedł czas, aby interweniować".

Gubernator Utah twierdzi, że aplikacja wielu rodziców wprowadza w błąd w kwestii tego czy (i jak) bezpieczną jest dla ich pociech. Według niego platforma najzwyczajniej w świecie niepostrzeżenie sprawia, że to właśnie osoby najbardziej podatne na to wpadają w sidła algorytmów i... tego, że korzystają z platformy nieprzyzwoicie długo.

Źródło: Depositphotos

To nie pierwszy pozew przeciwko TikTokowi

TikTok nie ma ostatnio najlepszej passy. Bo choć zainteresowanie usługą rośnie, to cały świat bacznie przygląda się platformie i często kwestionuje jej ruchy i działania. Efekty widać gołym okiem, bowiem Utah nie jest ani pierwszym, ani prawdopodobnie ostatnim, stanem, który ją pozywa. Nie tak dawno głośno zrobiło się chociażby o tym, że w Maryland pozwano Tiktoka obwiniając go o kryzys zdrowia psychicznego wśród najmłodszych.

Poza tym jakby problemów było mało — na oficjalnych urządzeniach amerykańskich urzędników coraz gęściej pojawia się zakaz korzystania z platformy. Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, by jakiekolwiek działania ze strony organów administracyjnych faktycznie miały odbić się na popularności platformy. Jasno jednak pokazują że ByteDance stąpa po cienkim lodzie i cały świat im się bacznie przygląda.