Liczba wyświetleń pod najpopularniejszym filmem spada z roku na rok, ale TikTok nie ma się o co martwić

Przyszła pora na oficjalną listę FYFaves, czyli najpopularniejszych vertical video, które królowały w tym roku na TikToku. Chińska aplikacja nie przestaje pobijać rekordów popularności i cały czas przyciąga do siebie nowych użytkowników.

Co jednak ciekawe, można zauważyć, że liczba wyświetleń pod najpopularniejszymi filmami na platformie z roku na rok jest mniejsza. W 2020 roku jedna z gwiazd TikToka, Bella Poarch, nagrała filmik jak rusza głową do piosenki „M to the B”, co zdobyło ponad pół miliarda wyświetleń. W zeszłym roku całe show skradł filmik, w którym TikToker nagrał swój taniec z perspektywy drona, co zebrało 314 milionów wyświetleń.

W tym roku najpopularniejszym filmem jest… materiał przedstawiający proces tworzenia wielkiej żyrafy z czekolady w akompaniamencie spokojnej muzyki. Wideo obejrzano 308 milionów razy, czyli najpopularniejszy materiał ponownie zaliczył spadek.

Nie zabrakło hitów. Zobaczcie 10 najpopularniejszych filmików na TikToku w 2022 roku

Mój wynik niestety nie jest fenomenalny i przeglądając to zestawienie większość najpopularniejszych filmików z TikToka z tego roku widziałem po raz pierwszy, wliczając w to pierwsze miejsce. Niektóre zdarzyło mi się obejrzeć wcześniej, jak na przykład viralowe “my money don’t jiggle jiggle” czy „it’s corn!”. Pełną listę znajdziecie poniżej — dajcie znać w komentarzach, ile z tych materiałów znaliście.

Wielka żyrafa z czekolady (@amauryguichon) Wiewiórka jedząca orzechy (@chipmunksoftiktok) Rosalía żująca gumę (@rosalia) Taniec do „My money don’t jiggle jiggle” w wykonaniu aktorek Riverdale (@blondebrunetteredhead) Kłótnia z dzieckiem (@little.blooming.women) Remix dziecka z kukurydzą (@schmoyoho) Choreografia do piosenki „About Damn Time” (@lizzo) Ogłoszenie musicalu przez nauczyciela (@itsmrfinn) Kontynuacja pomocy bezdomnemu (@jimmydarts) Wylewanie lawy na lód (@meltandpour)

