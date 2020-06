Tijara Mobile – ciekawostki

Przyznam, że odpowiedź mnie zaskoczyła, operator Tijara Mobile twierdzi, że korzysta z zasięgu nadajników wszystkich operatorów infrastrukturalnych w Polsce – Orange, Play, Plus i T-Mobile. Zupełnie, jak kiedyś w przypadku roamingu krajowego Play.

Nie chciało mi się w to za bardzo wierzyć (Orange nie dzieli się swoimi nadajnikami z żadnym operatorem wirtualnym), więc dopytałem samych operatorów, czy udostępniają zasięg swojej sieci Tijara Mobile. Od Play uzyskałem odpowiedź, że TM korzysta z ich nadajników, czekam jeszcze na odpowiedź Orange, z kolei T-Mobile nie potwierdził tych informacji, a Plus zaprzeczył, by udostępniał swoje nadajniki temu operatorowi.

Tak więc sytuacja wyklarowała się już na podstawie tej wiedzy. Play już nie ma umowy z Plusem na roaming krajowy, więc Tijara Mobile na 99,99% korzysta z nadajników naszego fioletowego operatora i z roamingu krajowego Orange i T-Mobile, z którymi Play zakończy współpracę w tym zakresie do końca 2022 roku. Stąd taka nadinterpretacja Tijara Mobile, która de facto wprowadza w błąd potencjalnych klientów.

Niemniej sprawdźmy ich ofertę. Jak dołączyć do tej sieci? Zarówno, jeśli chodzi o ofertę na abonament (z miesięcznym okresem wypowiedzenia), jak i w ofertę na kartę, zamawiamy je przez internet, a dostarczenie umowy czy rejestrację karty SIM dokonuje się poprzez kuriera.

Tijara Mobile, czyli sieć od… rapera

Był już operator założony przez Fundację Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt – Viva Mobile czy inną fundację – Caritas Łączy, a nawet klub piłkarski – Pogoń Mobile, ale rapera z siecią komórkową jeszcze nie grali w Polsce.

Tijara Mobile założył na początku tego roku raper Malik Montana i aby się czegoś o nim dowiedzieć, zajrzałem do Wikipedii. To polsko-niemiecki raper, urodzony w Niemczech, który przeprowadził się do Polski w 2004 roku, a na rynku muzycznym zadebiutował w 2016 roku singlem „Naaajak”. Od tamtej pory nagrał 5 albumów i 24 single. No i dorobił się własnej wirtualnej sieci komórkowej. Z założenia ma ona aktywować i ułatwiać kontakt rapera z fanami, poprzez wysyłkę różnych treści multimedialnych na numery komórkowe fanów, korzystających z Tijara Mobile.

Tijara Mobile – oferta na kartę

Do wyboru mają ofertę na kartę z jednym pakietem za 35 zł, ważnym przez miesiąc. Pakiet zawiera nielimitowane rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz transfer danych z limitem 15 GB w miesiącu.