Tidal jest jedną z kilku usług muzycznych na rynku. Większą popularnością cieszą się Spotify i Apple Music, ale tylko Tidal może pochwalić się nie tylko muzyką w formacie bezstratnym, który znajdziemy w Deezerze, ale również w jakości studyjnej (muzyka w wysokiej rozdzielczości). W serwisie taki format określany jest jako MASTER, a stosunkowo niedawno pojawiły się także wybrane albumy i utwory przygotowane w wydaniu Dolby Atmos.

Promocja na Tidal HiFi – 4 miesiące za 4 złote

Jeśli jakość muzyki jest dla Was równie istotna, co sama muzyka, to nowa oferta Tidala będzie z pewnością dla Was. Wszyscy nowi użytkownicy mogą uruchomić subskrypcję za jedyne 4 złote na okres 4 miesięcy i cieszyć się najwyższym z dostępnych planów. Po okresie promocyjnym będziecie mogli nadal używać Tidala w tradycyjnych pakietach: 19,99 zł miesięcznie za wersję Premium i 39,99 zł za pakiet HiFi. By skorzystać z promocji użyjcie tego linka.