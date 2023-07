Thunderbird 115 z nowym interfejsem wylądował

Mozilla zapowiedziała nową wersję Thunderbird 115 kilka miesięcy temu - Thunderbird dostanie nowy interfejs. W końcu, ile można czekać..., według tych planów miała pojawić się w czerwcu, tak więc z lekkim opóźnieniem, ale już można ją pobierać z serwerów.

Dodawanie konta e-mail do Mozilla Thunderbird 115

Po zainstalowaniu Thunderbird 115, konfigurator dodawania nowego konta e-mail uruchamia się w trybie systemowym, więc jak macie ustawiony tryb ciemny, nie trzeba go już dodatkowo aktywować.



W przypadku konta Gmail, konfiguracja jest niemal w pełni automatyczna, wystarczy podać dane logowania i z uwagi na zabezpieczenia Google - dodatkowo autoryzować dostęp tego klienta do naszej poczty na zewnętrznej stronie. Thunderbird później automatycznie wybierze ustawienia IMAP, które to możemy ręcznie zmienić na POP3.



Dodatkowo, również z automatu konfigurator umożliwia podpięcie naszej książki adresowej i kalendarz Google, więc tu również nie trzeba grzebać później w ustawieniach klienta poczty.



Nie chciało mi się zamazywać adresu Gmail, ale nie wysyłajcie na niego głupot, bo i tak nie odczytam ;) - to konto testowe.

Nowy interfejs Mozilla Thunderbird 115



Nowy interfejs składa się z trzech paneli. Pierwszy po lewej, to wąski pasek z ikonami aktywującymi pocztę książkę adresową, kalendarz, listę zadań i komunikator - uruchamiają się one w osobnych zakładkach, a można go ukryć na samym dole strzałką w lewo. Dalej mamy listę folderów samej poczty e-mail, no i główne okno z listą wiadomości i podglądem treści.



Nie wiem jak było w poprzednich wersjach - ostatni raz korzystałem z Thunderbird wiele lat temu, ale wydaje mi się, że szybkie filtrowanie wyświetlanych wiadomości w skrzynce odbiorczej, powinno przypaść do gustu osobom przesiadającym się z webowego Gmaila. Można tu szybko zaznaczyć wyświetlanie tylko nieprzeczytanych wiadomości, oznaczonych gwiazdką, od znajomych z książki adresowej, z przypisaną etykietę lub te zawierające załączniki.



Okno nowej wiadomości wygląda od lat tak samo, zbyt dużego pola do jakichś rozbudowanych funkcjonalności tutaj nie widzę, no może poza opcją szyfrowania, którego nie kojarzę.



W ustawieniach Thunderbird możemy sobie sami wygenerować własny klucz OpenPGP i szyfrować później w oknie wiadomości wysyłaną pocztę do kontaktów, do których mamy klucz lub jest on upubliczniony.

Poza tym opcje dostępne w ustawieniach wydają się standardowe, znajdziemy tam dodatkowe ustawienia serwerów poczty, sygnatur czy zachowania klienta poczty w wybranych obszarach działania. Zmienimy tu też wygląd i funkcjonalność klienta poczty, pobierając z sieci dostępne motywy i rozszerzenia. Bezpośrednio w ustawieniach dostępne są tylko domyślne motywy - ciemny i jasny, a jeśli chodzi o rozszerzenia - tylko te polecane. Pozostałe pozycje trzeba ręcznie wyszukać i pobrać ze strony addons.thunderbird.net/pl/thunderbird/, która to uruchamia się w kliencie poczty jako osobna zakładka.

Mozilla Thunderbird 115 jest do pobrania z serwerów pod tym linkiem, znajdziecie tu wersję na Windows, macOS i Linux.