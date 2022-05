ProtonMail to usługa, o której na łamach Antyweb pisaliśmy wielokrotnie. Grzegorz w zeszłym roku, w swoim obszernym wpisie na temat nowej wersji pisał tak:

Nowy ProtonMail to już w pełni konfigurowalny klient poczty e-mail. Osoby, które na codzień korzystają z Gmaila z łatwością odnajdą się w tej skrzynce pocztowej. Znajdziecie tu obsługę kolorowych etykiet, dzięki którymi łatwo będzie segregować pocztę, zarządzanie kontaktami czy opcję dodawania folderów, z możliwością włączenia i wyłączenia powiadomień o nowej korespondencji.

Usługa zadebiutowała w 2014 r. i choć nie stała się liderem na rynku poczty elektronicznej, tak długa obecność na rynku wskazuje, że twórcy poważnie podchodzą do swojego projektu i nie jest to produkt, który nagle zniknie bez słowa i nikt nie będzie o nim pamiętał. Nic z tych rzeczy. Ekipa odpowiedzialna za ProtonMail stale się rozwija i już teraz prezentuje nowe możliwości, z których skorzystają dotychczasowi i nowi użytkownicy.

ProtonMail to teraz Proton - jedna nazwa, wiele usług

Nowy, zaktualizowany Proton oferuje jedno konto, wiele usług i jeden ekosystem, w którym prywatność ma stać na pierwszym miejscu. Wraz z odświeżoną ofertą, do użytkowników trafiają nowe aplikacje o zmodernizowanym wyglądzie i działaniu. Zaprojektowane nowe logo, zmieniono kolorystykę i dopracowano interfejs, który będzie wspólny dla wszystkich aplikacji firmy Proton.

Zmianie uległa też witryna usługi dająca dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez Proton. Logowanie do konta odbywa się teraz na nowej stronie internetowej proton.me. Ma być ona scentralizowanym centrum wszystkich usług związanych z ochroną prywatności. Oprócz zapewnienia pełnego dostępu do Proton Mail, Proton VPN, Proton Calendar i Proton Drive, znajdziecie tam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące prywatności.

Cennik usług Proton. Co i za ile można dostać?

Proton Free

Podstawowy i darmowy plan dający dostęp do 1 GB całkowitej przestrzeni dyskowej, 1 adresu e-mail (teraz także w domenie @proton.me), 3 folderów i etykiet i 150 wiadomości dziennie. To także jeden kalendarz osobisty, szyfrowanie end-to-end, udostępnianie plików i folderów za pomocą łącza, jedno połączenie VPN, Ponad 100 serwerów w 3 krajach (USA, Holandia, Japonia) ze średnią prędkością połączenia. Pierwsze 500 MB dostajecie na start, kolejne 500 MB odblokowuje się z czasem i po wypełnieniu kilku zadań. Przestrzeń dyskowa jest współdzielona przez Proton Mail, Proton Calendar i Proton Drive.

Mail Plus

To bezpieczna poczta e-mail z zaawansowanymi funkcjami do codziennej komunikacji. Za 3,99 € miesięcznie lub 47,88 € rocznie otrzymujecie 10 adresów e-mail/aliasów, jedną niestandardową domenę, nieograniczone wysyłanie wiadomości na dzień i nieograniczone foldery, etykiety i filtry, wsparcie klientów e-mail (przez IMAP/SMTP) i wiele innych. To także 15 GB całkowitej przestrzeni dyskowej, 20 kalendarzy osobistych z udostępnianiem kalendarza przez link, jedno połączenie VPN, Ponad 100 serwerów w 3 krajach (USA, Holandia, Japonia) ze średnią prędkością połączenia.

Proton Unlimited

Wszechstronna ochrona prywatności i bezpieczeństwo dzięki połączeniu wszystkich usług Proton. Za 9,99 € miesięcznie lub 119,88 € rocznie dodatkowo otrzymacie 15 adresów e-mail / aliasów i 3 niestandardowe domeny e-mail, grupy kontaktów, 500 GB współdzielonej przestrzeni dyskowej, 10 połączeń VPN, dostęp do ponad 1700 serwerów w ponad 60 krajach, globalne usługi streamingu, wsparcie dla P2P/BitTorrent oraz Tor przez VPN.

Oprócz planów dla indywidualnych użytkowników, Proton ma ofertę dla klientów biznesowych. Więcej szczegółów na jej temat znajdziecie na stronach Proton.