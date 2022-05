W sieci debiutuje nowy zwiastun filmu "Thor: miłość i grom". Fani produkcji MCU będą zachwyceni, tym bardziej, że produkcja do kin trafi już 9 lipca!

W filmie Marvel Studios "Thor: miłość i grom" tytułowy Thor (Chris Hemsworth) wyrusza na wyjątkową misję, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Przyjemną emeryturę przerywa jednak spotkanie z Gorrem Rzeźnikiem Bogów (Christian Bale) - galaktycznym zabójcą, który pragnie zagłady wszystkich wiecznych istot. Aby stawić czoła zagrożeniu, Thor wzywa na pomoc Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) i swoją byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman), która z niewiadomych przyczyn potrafi władać jego magicznym młotem Mjolnirem. By odkryć tajemnicę Rzeźnika Bogów i powstrzymać go nim będzie za późno, bohaterowie muszą się zmierzyć z kosmicznymi przeciwnościami. Film "Thor: miłość i grom", wyreżyserowany przez Taikę Waititi ("Thor: Ragnarok", "Jojo Rabbit") i wyprodukowany przez Kevina Feige'a i Brada Winderbauma, wchodzi na ekrany kin w Polsce 8 lipca 2022 roku.

Thor: miłość i grom. Nowy zwiastun już dostępny. Także z polskim dubbingiem

Podobnie jak w przypadku poprzedniego trailera, nowy zwiastun napakowany jest akcją i sporą dawką humoru. W filmie nie zabraknie starych znajomych i nowych postaci. Spotkamy w nim masą bohaterów, z którymi już wcześniej mieliśmy okazję przeżywać wspólne przygody oraz takich, którzy na srebrnym ekranie będą debiutować. W najnowszej odsłonie Thora nie zabraknie też lubianej Jane Foster. To była dziewczyna bohatera, którą gra Natalie Portman. Tym razem pojawi się w zupełnie nowej roli i nie raz pomoże w walce.

"Thor: miłość i grom" do kin w Stanach Zjednoczonych trafi 8 lipca. W Polskich kinach najnowsza produkcja ze świata MCU zadebiutuje 9 lipca i dostępna będzie w kinach tradycyjnych i IMAX w wersji z oryginalną ścieżką dźwiękową (angielską) lub z polskim dubbingiem.