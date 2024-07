Wiele wskazuje na to, że Thermomix TM7 pojawi się na rynku już niedługo. Sprawdź przewidywaną datę premiery, cenę oraz nowatorskie funkcje, które mają przyciągnąć nowych wyznawców tego urządzenia. Dowiedz się, na co czekają użytkownicy i jakie innowacje przyniesie najnowszy model.

Thermomix TM7 - wszystko, co już wiemy

Thermomix, jedno z najbardziej cenionych urządzeń kuchennych, od lat rewolucjonizuje gotowanie na całym świecie. W Polsce z roku na rok zyskuje na popularności. Życie w kraju nad Wisłą nie jest jednak proste. Thermomix walczy tu nie tylko z krytykami idei gotowania w niecodziennym urządzeniu, ale także ze swoim śmiertelnym wrogiem – "Lidlomixem". Każdy nowy model urządzenia to kolejne ożywione dyskusje i szereg udoskonaleń, które sprawiają, że gotowanie staje się łatwiejsze, szybsze i bardziej efektywne. Wielkimi krokami zbliża się do nas Thermomix TM7 – najnowszy model, który wzbudza ogromne emocje i oczekiwania wśród miłośników kulinarnych technologii.

Najnowszy model Thermomix TM7 jest jednym z najbardziej oczekiwanych urządzeń kuchennych na rynku. Jak Thermomix TM7 poradzi sobie z konkurencją w segmencie robotów kuchennych premium? Możliwe, że przekonamy się już niedługo. A tymczasem pora na dawkę plotek i przecieków.

Thermomix TM7: Kiedy premiera?

Jak donosi serwis Thermomix Chef, najnowszy model TM7 może zadebiutować jeszcze w 2024 roku. Vorwerk ma w zwyczaju wprowadzać nowe modele co kilka lat, a TM6 pojawił się na rynku w 2019 roku, więc 2024 rok wydaje się być logicznym terminem premiery kolejnej wersji. Takie doniesienia powiela również Giga.de, co dodatkowo uwiarygadnia taki scenariusz.

Cena nowego Thermomix TM7

Cena nowego modelu prawdopodobnie będzie zbliżona do ceny TM6, który kosztuje około 1399 euro. Jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, inflację oraz rosnące koszty produkcji, trzeba przygotować się na ewentualną podwyżkę. Cena nowego modelu może przekroczyć 1400 euro, co nadal plasuje Thermomixa w segmencie premium robotów kuchennych i najprawdopodobniej nie zrobi to większej różnicy osobom, które są gotowe płacić takie pieniądze za urządzenie, które w Lidlu można kupić za 1/3 tej ceny...

Nowe funkcje Thermomixa TM7

W serwisie FoodCook możemy przeczytać, że jednym z największych mankamentów TM6 była zbyt mała pojemność misy (2,2 litra). Nowy model ma oferować więcej przestrzeni, co pozwoli na przygotowywanie większych porcji posiłków, idealnych dla większych rodzin.

Użytkownicy oczekują także, że TM7 będzie cichszy od swojego poprzednika. Hałas generowany przez TM6 był jednym z najczęściej zgłaszanych problemów. TM7 może więc zostać wyposażony w nowe technologie redukcji hałasu, co uczyni go bardziej komfortowym w użytkowaniu.

Kolejną istotną funkcją, której brakuje w TM6, jest możliwość tarcia i krojenia. Redaktorzy FoodCook zauważają, że konkurencyjne urządzenia już oferują te opcje, więc wprowadzenie ich w TM7 jest naturalnym krokiem. Nowy model ma także szybciej nagrzewać się do wymaganej temperatury, co przyspieszy proces gotowania.

Thermomix TM7: Internet oraz funkcje AI

Thermomix TM6 był pierwszym modelem wyposażonym w łączność z internetem, co umożliwiało pobieranie przepisów bezpośrednio na urządzenie. Jak donosi serwis Giga.de, TM7 może pójść o krok dalej i zaoferować integrację z technologiami sztucznej inteligencji. Dzięki temu urządzenie będzie mogło dostosowywać przepisy do preferencji użytkownika oraz proponować nowe dania na podstawie dotychczasowych kulinarnych eksperymentów.

Design nowego Thermomixa

Jednym z atutów Thermomixa jest jego intuicyjny interfejs i ergonomiczny design. Serwis Thermomix Chef zwraca uwagę, że TM7 powinien zachować dużą, dotykową powierzchnię ekranu (6,8 cala) oraz prostotę obsługi, które są znakami rozpoznawczymi urządzenia. Dodatkowo pojawiają się spekulacje na temat wprowadzenia nowej wersji kolorystycznej.

Rozszerzona oferta przepisów w Thermomixie

Vorwerk od lat dba o to, aby użytkownicy Thermomixa mieli dostęp do szerokiej gamy przepisów. TM7 prawie na pewno będzie nadal korzystać z platformy Cookidoo, oferującej ponad 40000 instrukcji przygotowywania dań. Użytkownicy mają jednak nadzieję, że nowy model będzie umożliwiał jeszcze łatwiejsze przeszukiwanie bazy danych i personalizację przepisów. Ten element również mógłby zostać powiązany ze sztuczną inteligencją. Prawdziwym "gamechangerem" byłaby np. obsługa głosowa.

W teorii – zwykły termometr z Bluetooth. W praktyce – znaczące usprawnienie Thermomiksa.

Gdzie kupić Thermomixa TM7?

Thermomixy były do tej pory dostępne przede wszystkim poprzez sprzedaż bezpośrednią. I tu może szykować się największa rewolucja. Serwis FoodCook sugeruje, że marka Vorwerk powinna rozszerzyć sieć dystrybucji swojego flagowego produktu, aby urządzenie było łatwiej dostępne w większej liczbie sklepów z elektroniką użytkową. Czy tak się stanie? Trudno powiedzieć. Argumentem "za" jest na pewno konkrencja, której produkty oprócz niższej ceny, oferują lepszą dostępność. Czas pokaże, jakie decyzje podejmie Vorwerk.

źródła: Thermomix Chef, FoodCook, Giga.de