Popularny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart, znany również jako "Lidlomix", ponownie zawita w Lidlu. Tym razem, w ramach Cyber Monday, który odbędzie się 2 grudnia, urządzenie będzie dostępne w rekordowo niskiej cenie. Dzięki kuponowi Lidl Plus, cena termorobota została obniżona z 2499 zł do 1799 zł. Taniej nigdy nie było, choć aktualnie obowiązuje równie ciekawa promocja dotycząca robota.

Lidl wyprzedaje swojego flagowego robota kuchennego

Szał na inteligentne roboty kuchenne został zapoczątkowany kilka lat temu przez markę Vorwerk i ich popularnego Thermomiksa. Jednak ze względu na wysoką cenę urządzenia pojawiło się zapotrzebowanie na nieco tańsze alternatywy. Tutaj na ratunek przyszedł Lidl ze swoimi robotami Monsieur Cuisine. Najpierw dostaliśmy wersję Connect, a później model Smart z jeszcze bardziej zaawansowanymi funkcjami.

Monsieur Cuisine Smart to jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń w swojej kategorii. Wyposażony w moc 1200 W oraz moduł Wi-Fi, robot ten łączy funkcjonalność z nowoczesnością, umożliwiając szybkie i łatwe przygotowywanie różnorodnych potraw. Posiada 15 automatycznych programów, które obejmują takie funkcje jak gotowanie na parze, smażenie, fermentowanie, miksowanie czy gotowanie w technologii sous vide. Dodatkowym atutem jest funkcja automatycznego czyszczenia, która oszczędza czas i ułatwia użytkowanie.

Tym razem cena robota kuchennego została obniżona z 2499 do 1799 złotych, więc nigdy nie było taniej. Co więcej, Lidl postanowił wydłużyć terminy ewentualnych zwrotów. Dla zamówień złożonych od 11 listopada do 31 grudnia termin zwrotu został wydłużony do 31 stycznia 2025 roku.

Warto wspomnieć, że w ramach tegorocznego Black Week, od 25 do 30 listopada, w sprzedaży pojawiła się limitowana czarna edycja tego wszechstronnego urządzenia, również w cenie 1799 zł. Promocja obowiązuje zarówno stacjonarnie, jak i online, co umożliwiło szerokiemu gronu klientów skorzystanie z tej niezwykłej okazji.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb