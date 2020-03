To pierwszy taki smartfon na rynku. Nie stworzył go ani Samsung, ani Apple, ani Huawei

W przypadku smartfonów do znudzenia będę powtarzał, że w jednej kwestii kiedyś było lepiej. Oczywiście nie ma co porównywać pierwszych smartfonów do obecnych kombajnów, ale wtedy przynajmniej nowy model wnosił coś naprawdę innowacyjnego. Zawsze starano się, aby ten efekt „wow” był bezsprzeczny. Rzecz jasna wszystko musiało zwolnić, nie da się w takim tempie rozwijać stabilnego produktu. Dlatego producenci co jakiś czas zmieniają front na którym prowadzą walki. Tym razem pada na odświeżanie ekranu.

Jak się temu przyjrzeć przechodziliśmy, przechodzimy przez różne fazy. Rozmiar ekranu, im większy tym lepszy. Ilość ramu, im więcej tym lepiej. Ilość obiektywów, im więcej tym lepiej. Od jakiegoś czasu mamy do czynienia z wyłanianiem się nowego trendu czyli właśnie odświeżaniem ekranu. I jak się zapewne domyślasz…im więcej tym lepiej, a przynajmniej teoretycznie.

Czym jest odświeżanie ekranu?

Może zacznijmy od tego co i po co to jest. Na szczęście to dość proste zagadnienie bo sama nazwa zdradza co się dzieje na ekranie. Aby zbudować „złudzenie”, że coś się przesuwa na ekranie jest on non-stop odświeżany. Im szybciej, tym płynniejszy zdaje się efekt. Dla przykładu, wideo to tylko sekwencja stałych obrazów. Jednak dzięki temu, że następują sekwencyjnie i z dużą szybkością mamy wrażenie, że oglądamy płynny ruch.

Hz (Herz) określa szybkość odświeżania ekranu. W przypadku najnowszego Samsunga S20 producent chwali się trybem w którym odświeżanie ekranu wykonywane jest z częstotliwością 120Hz. Mówiąc prościej? W każdej sekundzie ekran odświeżany jest 120 razy.

Czy to robi różnicę?

No i tu zaczynają się schody. Bo to zależy od tego co oglądamy. W internetach można znaleźć wiele porównań modeli OnePlus 6T (60Hz) i OnePlus 7 Pro (90Hz). Jeśli porównamy jakość animacji interfejsu na obu telefonach zauważymy bardzo wyraźną różnicę. Wynika to z prostego faktu, że w modelu 7 Pro animacje są podrasowane i dostosowane do odpowiedniej częstotliwości odświeżania ekranu. I to jest tutaj kluczowe.

Jeśli na tym samym 7 Pro oglądalibyśmy animację, która jest przygotowana do 60 klatek na sekundę to nie widzielibyśmy żadnej różnicy. Musimy pamiętać, że to odświeżanie ekranu w połączeniu z treścią robią różnicę.

Dlatego więcej Hz nie jest wyznacznikiem lepszej obsługi czy płynniejszego działania. Jest spora liczba innych czynników które mogą mieć na to wpływ: co oglądamy, wydajność urządzenia, obciążenie urządzenia, szybkość połączenia internetowego (szczególnie w grach) itp. No i zostaje jeszcze kwestia ograniczeń ludzkiego oka, które zasadniczo nie widzi różnicy powyżej 60Hz. Realnie kiedy zmieniamy urządzenie na takie o drastycznie lepszym i „szybszym” ekranie to różnica będzie widoczna.