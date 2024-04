Rewolucja w The Sims 5. O czymś takim gracze nawet nie śnili!

Wygląda na to, że The Sims 5 wprowadzi prawdziwą rewolucję w całej serii. Gracze mają na co czekać!

The Sims 5 powstaje — ale EA nie jest skore do zdradzania szczegółów

To, że następca kochanego przez wielu The Sims 4 nadchodzi, nie jest żadną tajemnicą. Maxis ogłosił w 2022 roku, że pracuje nad The Sims 5, które paradoksalnie nie jest jeszcze oficjalną nazwą — na razie o nowej grze z tego uniwersum mówi się Project Rene. Nowa odsłona serii ma przynieść jeszcze więcej tego samego, co sprawi, że wszystkie osoby spędzające długie godziny przy robieniu postaci i projektowaniu swojego domu, w „piątce” powinni się już całkowicie zatracić.

Jak już informowaliśmy na łamach Antyweb, głównym celem Project Rene jest doskonalenie najbardziej charakterystycznych elementów serii poprzez wzmocnienie aspektu kreatywnego rozgrywki. W jednym z prezentowanych materiałów wideo pokazano, że gracze będą mieli możliwość projektowania mebli etap po etapie, co pozwoli im na pełną kontrolę nad wyborem kolorów, wzorów i kształtów. Ponadto, twórcy ogłosili, że The Sims 5 będzie oferowało zarówno tryb gry dla pojedynczego gracza, jak i tryb wieloosobowy, dostępny na „wszystkich obsługiwanych urządzeniach”, wliczając w to urządzenia mobilne. To oznacza, że piąta odsłona serii Sims będzie dostępna również na smartfonach i tabletach.

The Sims 5 z otwartym światem? Szalony pomysł może okazać się prawdą

Jakiś czas temu wczesna wersja gry została wykradziona przez graczy i cały czas jest badana przez „ciekawską społeczność”. Jeden z użytkowników wrzucił na Imgura pełną mapę gry, która według niego bardzo przypomina stolicę Francji; możliwe więc, że całość zostanie utrzymana w paryskiej estetyce, co może się podobać. W końcu co jak co, ale Francuzom stylu odmówić nie można. Niektórzy gracze porównywali miejsca z mapy The Sims 5 do zdjęć z „prawdziwego” Paryża i faktycznie widać podobieństwo.

Co jednak najciekawsze, to fakt, że w plikach gry nie ma absolutnie żadnej informacji o podróżowaniu między wybranymi lokacjami, jak to było do tej pory. To by oznaczało, że Maxis chce nam zaserwować otwarty świat, co zdecydowanie poszerzy horyzonty i będzie pod wieloma względami nową erą dla Simsów. Co Wy na to?

Niestety, na ten moment nie ma konkretnej daty premiery The Sims 5. Maxis, studio odpowiedzialne za grę, zaangażowało jednak społeczność graczy w proces tworzenia, dając nadzieję na aktywny udział w jej rozwoju. Pomimo braku konkretów, atmosfera oczekiwania wśród fanów gwałtownie rośnie, a każda nowa informacja na temat Projektu Rene wywołuje falę dyskusji i spekulacji. Jeśli chcecie poznać więcej informacji na temat The Sims 5, zajrzyjcie do tekstu Co już wiemy o The Sims 5 – Data premiery, przecieki i plotki. Tam zebraliśmy wszystkie tematy, które do tej pory wyszły na światło dzienne.

Źródło: Imgur