CANAL+ zapowiada polską odsłonę The Office. Serial zadebiutuje tej jesieni

Choć The Office (Biuro) uważany jest za serial kultowy, tak nigdy nie miałem okazji go obejrzeć w całości. I nie mówię tu wyłącznie o brytyjskim oryginale z 2001 r. ale także o międzynarodowych wersjach, w tym, chyba najpopularniejszej — amerykańskiej. Posłużę się więc cytatem z tekstu Konrada, który po krótce przedstawia formułę serialu:

Serial emitowany był przez NBC w latach 2005-2013 i doczekał się 9 sezonów. Jest to mockument przedstawiający życie pracowników lokalnego biura firmy papierniczej Dunder Mifflin w niewielkim miasteczku Scranton. W serialu wystąpili między innymi Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson i B. J. Novak. Amerykańskie The Office oparto o serial o tym samym tytule z Wielkiej Brytanii, gdzie pierwowzór został zdjęty z anteny po zaledwie dwóch sezonach. Wersja NBC cieszyła się sporą popularnością, lecz mimo to jedna z głównych postaci i filar serii – Michael Scott grany przez Carella – odszedł z serialu. The Office opiera się o dość nietypowy humor, który nie każdemu przypadnie do gustu, ale gdy tak się stanie, to każdy kolejny odcinek jest przykładem z lepszych komedii w telewizji.

Do tej pory powstało kilka zagranicznych odsłon The Office — lokalne wersje pojawiły się w Kanadzie, Chili, Czechach, Finlandii, Niemczech, Francji, Indiach, Izraelu i Szwecji. Teraz przyszła pora na Polskę. Twórcy rodzimej wersji serialu chcą sprawdzić, jak daleko sięga poczucie humoru Polaków i czy potrafią śmiać się z samych siebie. Premiera serialu planowana jest jesienią w CANAL+ PREMIUM i w CANAL+ online.

The Office. Polska wersja serialu jeszcze w tym roku na CANAL+

W lipcu mija 20 lat odkąd serial The Office Rickiego Gervaisa i Stephena Merchanta zadebiutował na antenie BBC w Wielkiej Brytanii, a widzowie poznali perypetie grupy pracowników biurowych i ich uroczo nieporadnego szefa. Od tego czasu format doczekał się adaptacji w wielu krajach w tym USA, Finlandii, Chile, a ostatnio również w Indiach. Bardzo nas cieszy, że teraz również polscy widzowie doczekają się jego lokalnej wersji, szczególnie, że po ostatnim roku większość z nas zatęskniła za wieloma aspektami biurowego życia. Mam nadzieję, że podróż tego formatu dopiero się zaczyna i wkrótce będzie mógł cieszyć widzów na kolejnych rynkach.

— mówi André Renaud, SVP Global Format Sales w BBC Studios.

A jak wygląda zarys fabularny polskiej wersji serialu? Akcja The Office rozgrywać się będzie w siedleckiej firmie zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”. Jej prezesem jest Michał (grany przez Piotra Polaka) — człowiek pozbawiony autorefleksji, zabiegający o uznanie i atencję. Gdy firmę przejmuje nowy właściciel, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, ten, jako jedyny, zachowuje optymizm. Jak informują twórcy, o wyjątkowości polskiej wersji serialu ma świadczyć wprowadzenie silnej kobiecej bohaterki. Patrycja (grana przez Vanessę Aleksander) jest przedstawicielką nowego pokolenia. Córka polskich „rekinów biznesu”, która wraz z przekroczeniem progów biura, ma przełamać stary ład.

The Office. Polska obsada serialu CANAL+

W The Office, oprócz Piotra Polaka, Vanessy Aleksander i Adama Woronowicza zobaczycie między innymi Kornelię Strzelecką, Mikołaja Matczaka i Milenę Lisiecką. Za polską wersję serialu, tworzoną wraz BBC Studios, odpowiadają reżyser Maciej Bochniak oraz producenci: Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński. Scenariusz napisali Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim. Za zdjęcia odpowiada Paweł Chorzępa.

W CANAL+ jesteśmy fanami THE OFFICE! Na realizację polskiej wersji kultowego formatu zdecydowaliśmy się, bo na polskim rynku brakuje śmiałej, jakościowej komedii. Pierwowzór ma walor uniwersalny: świetnie się sprawdza i ogląda na całym świecie, w czasach pandemii tęsknimy za biurową codziennością i spoglądamy na nią z pewną nostalgią.

– dodaje Małgorzata Seck, Wiceprezes Zarządu ds. Programowych CANAL+ Polska.

Źródło: informacje prasowe