Z tą decyzją fani The Office się nie pogodzą. Co oni mu zrobili?!

Zdaje sobie sprawę z tego, że amerykańskie The Office to remake brytyjskiego oryginału, ale na tym rimejkowanie tego kultowego serialu powinno się zakończyć, bo żadna z licznych alternatyw nawet nie zbliżyła się do produkcji NBC. To jednak tak popularny tytuł, że próby uwspółcześnienia The Office chyba nigdy się nie skończą – przykład kolejnego remake’u zobaczymy już niebawem. Po raz pierwszy w historii w rolę Michaela Scotta wcieli się kobieta.

Hannah Howard z misją uchronienia biura od zamknięcia

Tak, drodzy widzowie z konserwatywnej części społeczeństwa – pewnie będzie to dla Was szok, ale nowym szefem biura będzie postać kobieca, a mianowicie Hannah Howard, w której rolę wcieli się Felicity Ward. To pomysł australijskiego BBC, mający na celu nieco odświeżyć schemat, ale szczerze mówiąc wątpię w słuszność tej decyzji – z całym szacunkiem do talentu aktorskiego Pani Ward, ale Scott jest niepodrabialny.

Australijska wersja otrzyma początkowo 8 odcinków, które ukażą się na Amazon Prime Video już 18 października. Fabuła będzie początkowo kręcić się wokół próby ratowania biura przed zamknięciem. Załoga firmy produkującej papierowe opakowania zostaje oddelegowana do pracy zdalnej, a Hannah Howard wymyśli każde kłamstwo, byleby tylko utrzymać biuro na dawnych torach.

Obok Felicity Ward na ekranie pojawią się tacy aktorzy jak Edith Poor, Steen Raskopoulos, Shari Sebbens, Josh Thomson, Jonny Brugh, Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Schmidt, Zoe Terakes, Pallavi Sharda. Australijskie The Office będzie czternastym remakiem kultowego serialu i… cóż, oby ostatnim.

Źródło obrazka wyróżniającego: Prime Video