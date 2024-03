Co drugi Polak ma ich kurtkę. Dane wyciekły, klienci mogą być w tarapatach

Dla bezpieczeństwa warto zmienić hasło przypisane do konta, założonego na stronie The North Face.

Grupa VF, której częścią jest The North Face – popularna marka odzieży outdoorowej i lifestylowej – została prawdopodobnie zaatakowana przez niezidentyfikowaną grupę hakerów. Firma ostrzega klientów, obawiających się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych.

Dane klientów The North Face mogły znaleźć się w rękach podmiotów atakujących

Atak, o którym informuje The North Face w oświadczeniu, miał miejsce 13 grudnia i dotyczył nieautoryzowanej ingerencji w część firmowych systemów informatycznych. The North Face ostrzega, że mogło dojść do wycieku danych osobowych, zbieranych w trakcie zakupów online. Chodzi o adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, ale też tak wrażliwe dane jak adres rozliczeniowy czy adres do wysyłki.

W niektórych przypadkach mogły wyciec też historie zamówień, a także metody płatności, użyte podczas zakupów. W komunikacie czytam jednak, że w wycieku nie znalazły się szczegółowe informacje o kontach bankowych czy kartach płatniczych/kredytowych.

„Niezwłocznie zaangażowaliśmy właściwe organy ścigania, które wspierają nas w dochodzeniu, i powiadomiliśmy już właściwy organ ochrony danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa” – fragment oświadczenia The North Face

The North Face poinformowało, że do 15 grudnia zakończono proces usuwania podmiotów atakujących i obecnie wszelkie systemy działają poprawnie. Firma wdrożyła proces reagowania na incydenty, zatrudniła wiodących zewnętrznych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i zaangażowała odpowiednie organy.

Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji o klientach poszkodowanych w wyniku ataku, ale The North Face zaleca ostrożność – zwłaszcza w przypadku wiadomości SMS lub mailowych, od podmiotów podszywających się pod znaną markę. Incydent może bowiem skutkować „próbami kradzieży tożsamości, phishingu i innych oszustw”. Dla bezpieczeństwa warto także zmienić hasło przypisane do konta, założonego na stronie The North Face.

