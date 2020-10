Jak w tym odnajduje się „The Mandalorian”? Pierwszy odcinek nowego sezonu już za 10 dni pojawi się na Disney+, a kolejne będą publikowane w cotygodniowych odstępach. Taki model dystrybucji powoduje oczywiści utrzymanie aktywnej subskrypcji przez widzów na przestrzeni kilku tygodni, a podobną strategię przyjęli także inni: Apple TV+ i Prime Video (wybrane tytuły).

2. sezon „The Mandalorian”

I uważam, że taki sposób dawkowania nowej historii wychodzi serialowi na dobre. Odcinki nie są długie, ale zawierają sporo nawiązań do znanych postaci czy lokalizacji, dlatego przy binge watchingu mogłoby to widzom umknąć. Powrót do cotygodniowych premier powoduje wzmożone dyskusje i analizy – coś, co kiedyś było na porządku dziennym, gdy emitowane były takie seriale jak „Lost”, „Prison Break” czy „Dexter”.

Już przy pierwszym sezonie „The Mandalorian” napisałem, że są to Gwiezdne Wojny, na jakie czekaliśmy, a zapowiedzi nowych odcinków tylko to potwierdzają. Serial jest dość kameralny i pozwala wręcz delektować się obcowaniem z tym światem. Atmosfera, jaką udało się stworzyć, momentami przypomina oryginalną trylogię, w czym pomagają na pewno tak charakterystyczne postacie jak chociażby szturmowcy. Poznajemy nowe miejsca i postacie, ale twórcy nie zagalopowali się ze swoją kreatywnością próbując wynaleźć od nowa całą franczyzę.