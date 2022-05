Nowa gra z uniwersum Władcy Pierścieni wystartuje już w te wakacje

0

Fani gier osadzonych w Śródziemiu mają w czym wybierać. Przez lata doczekali się kilkudziesięciu tytułów, z których część była... naprawdę solidna. Od kilku lat w przypadku konsolowych produktów ogromna posucha, ale temat starają się nadrabiać gry mobilne. Te powstają jedna po drugiej, no i w te wakacje dołączy do nich kolejna: The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth.