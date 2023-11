Motion Capture: tak Polacy zmieniają kino i gry

Nie wszyscy wiedzą, że niektóre sceny do hitowych filmów, seriali i gier były kręcone nad Wisłą, w warszawskim Platige Image. To tam, w jednym z największych studiów Motion Capture w Europie powstawały cinematiki, które możecie kojarzyć między innymi z Call of Duty. Motion Capture to nic innego jak przechwytywanie ruchu, ale za tą frazą kryje się znacznie więcej – sztab profesjonalistów, zaawansowana technologia i nietuzinkowe umiejętności koordynacji ekip filmowej, nieustępujące hollywoodzkim standardom.

Motion Capture w polskim wydaniu, czyli tajniki przechwytywania ruchu od zaplecza

Motion Capture to dynamicznie rozwijająca się technologia przechwytywania ruchu, która sprawia, że animowane postacie w filmach czy grach poruszają się dokładnie tak, jak człowiek – z dbałością o najmniejszy szczegół. Ten realizm wymaga jednak nie tylko zaplecza technicznego w postaci odpowiedniej scenerii, charakterystycznych strojów i zaawansowanych kamer, ale także godnej pozazdroszczenia wyobraźni osób, pociągających za sznurki od zaplecza. Jak nagrywa się sesje MoCap, jakie są największe wyzwania tego procesu, czym jest swapowanie markerów i czy sztuczna inteligencja może wygryźć człowieka z tej branży – na te (i na wiele innych) pytania odpowiedź znajdziecie w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach, w którym rozmawiam z Filipem Mikołajczakiem ze studia Platige Image.

