Discord: Co to jest i o co w nim chodzi? [Poradnik]

Co można robić na Discordzie? Jak się korzysta z tej platformy? Czy Discord jest za darmo i jak kogoś tam poznać? Jeśli nigdy wcześniej nie miałeś(-aś) kontaktu z tą platformą, ten artykuł pomoże zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.

Millenialsi, którzy mieli dostęp do internetu już w latach 90. na pewno pamiętają platformę IRC. Prosty protokół komunikacyjny pozwalał użytkownikom łączyć się ze wspólnym serwerem, gdzie mogli dołączać do różnych kanałów tematycznych lub tworzyć swoje. Każdy kanał był swoistym pokojem rozmów poświęconych określonej tematyce, od ogólnych dyskusji po konkretne zainteresowania. Wygląda na to, że generacja Z również doczekała się swojego IRC-a. Mam tu na myśli serwis Discord.

Discord jest dziś znaczącą częścią życia online. Na forach poświęconych najróżniejszym zagadnieniom nie brakuje dziś odnośników do kanałów założonych na tej platformie. W wielu firmach Discord zastępuje Slacka. Platformę pokochali również gracze, którzy wykorzystują możliwość komunikacji głosowej. Jeśli trafiłeś(-aś) tu, bo nie miałeś(-aś) wcześniej styczności z tym serwisem lub szukasz dodatkowych informacji na jego temat, jesteś we właściwym miejscu.

Źródło: Depositphotos

Discord: Co to jest?

Discord, pierwotnie stworzony jako platforma głosowa dla graczy, przekształcił się w znacznie więcej niż tylko narzędzie komunikacyjne dla społeczności gamingowej. Dziś to miejsce, w którym ludzie spotykają się online, dzieląc się zainteresowaniami, pomysłami i tworząc społeczności z podobnymi pasjami. Historia Discorda, sięgająca 2015 roku, odzwierciedla ewolucję tego narzędzia od prostego komunikatora do kompleksowej platformy społecznościowej, która swoim stylem czerpie z przywoływanego we wstępie IRC (Internet Relay Chat).

O co chodzi na Discordzie?

Discord to przestrzeń, gdzie społeczności rodzą się przede wszystkim z pasji i zainteresowań. Serwery obejmują nie tylko świat gier, ale również nauki, sztuki czy szeroko pojętej rozrywki. Zrozumienie zasad i etykiety na Discordzie jest kluczowe, aby uczestniczyć w tych różnorodnych społecznościach.

Jak poznać kogoś na Discordzie?

Podstawowym elementem Discorda są serwery – wirtualne przestrzenie, które pełnią funkcję miejsc spotkań dla użytkowników. Tworzenie własnego serwera daje nie tylko kontrolę nad treściami, ale również umożliwia poznanie nowych ludzi. Dołączanie do istniejących społeczności, czy to związanych z grami, zainteresowaniami czy nauką, to sprawdzony sposób na budowanie relacji i dzielenia tych samych pasji. Funkcje prywatnych wiadomości i grup umożliwiają też bardziej zawężone interakcje.

Co można robić na Discordzie?

Standardowa komunikacja tekstowa to tylko wierzchołek góry lodowej. Rozmowy głosowe, szczególnie podczas wspólnego grania w gry online, tworzą atmosferę bezpośredniego kontaktu. Jednak Discord to nie tylko miejsce dla graczy. Strumieniowanie treści, dzięki funkcji Go Live, otwiera drzwi dla osób zainteresowanych streamingiem. Integracje z innymi platformami umożliwiają jeszcze większe możliwości dzielenia się ulubionymi treściami. Discord pozwala też oczywiście wymieniać zdjęcia i filmy, jak typowe komunikatory internetowe.

Jak się korzysta z Discorda?

Rozpoczęcie swojej przygody z Discordem jest bardzo proste. Proces rejestracji i tworzenia konta jest szybki i intuicyjny. Minimalistyczny interfejs jest przyjazny dla nowych użytkowników, a podstawowe komendy i funkcje są łatwe do zrozumienia. Warto poznać podstawy, takie jak różne rodzaje kanałów, zarówno tekstowych, jak i głosowych. Pomaga w tym strona supportu Discorda pt. "Discord dla początkujących".

Czy Discord jest za darmo?

W świecie, gdzie wielu dostawców usług komunikacyjnych stawia na model subskrypcyjny, Discord trzyma się modelu freemium. Podstawowe funkcje są dostępne za darmo, a opcje premium oferują dodatkowe udogodnienia. Wybór między wersją darmową a płatną zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika, co sprawia, że Discord jest dostępny dla każdego, niezależnie od budżetu. Subskrypcja Premium na Discordzie nosi nazwę Nitro. Dzięki niej możesz np. przesyłać pliki o większych rozmiarach, używać niestandardowych emoji lub streamować w jakości HD.