Jak możecie się domyślić, jeszcze za wcześnie na recenzję, choć ta pojawi się na Antywebie zanim gra trafi na sklepowe półki. Myślę jednak, że duża część graczy i tak złożyła już swoje zamówienia przedpremierowe – i już na chwilę obecną mogę Wam powiedzieć, że nie będziecie zawiedzeni – ale po kolei.

Tak, jak to bywa w przypadku pokazów przedpremierowych, tak i teraz producent/wydawca ogranicza fragmenty gry, o których możemy pisać w pierwszych wrażeniach. W przypadku wielu produkcji nie jest to aż tak istotne, bo często nawet na dwugodzinnej sesji można wyłapać na tyle dużo informacji, że później dość łatwo jest napisać czy opowiedzieć o tym, czym będzie pełna wersja gry. W The Last of Us Part II nie da się jednak tego zrobić, tak jak w wielu grach bazujących mocno na opowieści i klimacie. A tego właśnie oczekujemy po tej produkcji – wciągającej, emocjonującej historii, poruszającej często trudne i ciężkie tematy. I niestety dziś niewiele Wam o tym opowiem, po prostu nie mogę.

Fragment, o którym mogę opowiedzieć nie dzieje się na początku gry, jest już fabularnie dość zaawansowany, ale najwyraźniej jego zadaniem było pokazanie przede wszystkim systemu walki i starć, które wydają się ważniejsze niż w pierwszej odsłonie. Wcieliłem się w nim w znaną z pierwszej odsłony Ellie, jednak o kilka lat starszą, bardziej świadomą i doświadczoną niż w jedynce. Powiem więcej, nie chciałbym jej spotkać na swojej drodze. Dziewczyna wyrusza z opuszczonego teatru w Seattle (przez pewien czas baza wypadowa) by odnaleźć niejaką Norę w pobliskim szpitalu. Miasto to iście apokaliptyczna wizja przyszłości – opuszczone, zniszczone budynki, ulice świecące pustkami, wszystko naokoło porasta dzika roślinności. Przyjemne i lekkie przeprawy nie są w stylu Naughty Dog, więc to tak naprawdę droga przez mękę. Czy raczej przez terytorium wrogo nastawionych Blizn, jednego z lokalnych gangów. Dodam, że zrzeszających raczej nie do końca zrównoważonych członków.