Pokemony to seria która od ponad dwóch dekad pożera mi czas. Uwielbiam ją w każdym calu — i choć ze względu na wszechobecnych piratów pożegnałem PVP w głównych odsłonach serii, po premierze każdej z gier potrafię przepaść w tamtejszych światach na długie godziny. Pokemon Sword i Shield nie jest tutaj żadnym wyjątkiem — debiutująca jesienią 2019, pierwsza odsłona na Switcha z prawdziwego zdarzenia zmusiła mnie do zarwania kilku nocek i zapewniła kilkadziesiąt godzin doskonałej zabawy. Gra jeszcze przed premierą wzbudziła od groma kontrowersji — przede wszystkim brakiem dostępu do wszystkich stworków, jak miało to miejsce dotychczas. Zamiast tego twórcy dodają je stopniowo w DLC — włącznie z nową zawartością. I pierwszą paczką jest debiutujący w środę The Isle of Armor, który wraz z nadchodzącym jesienią dodatkiem wyceniony został łącznie na 120 złotych.

The Isle of Armor: dodatek do Pokemon Sword i Shield

Dodatkowa zawartość otwiera przed nami otworem nową wyspę, na którą dostać się możemy bezpośrednio ze stacji kolejowej. I od razu rozwieję wszelkie wątpliwości tych, którzy liczą na solidną paczkę fabuły: tej w The Isle of Armor nie uświadczymy. Owszem, jest krótki wątek fabularny, ale to raczej pretekst do wprowadzania kolejnych nowości, niż coś, co faktycznie angażuje — więcej w tym temacie mielibyśmy zobaczyć jesienią. Póki co jednak dostaliśmy nowy region z kilkoma usprawnieniami i mini-zadaniami. Wśród tych pierwszych: opcja miksowania kilku przedmiotów w… coś nowego, nowe pojedynki z wirtualnymi trenerami, dodatki wizualne (nowe akcesoria, ubrania, fryzury itd). Poza tym pojawia się też nowy przedmiot: Exp. Charm, pozwalając gromadzić więcej punktów doświadczenia, niż miało to miejsce dotychczas.