Prime Video szykuje serial fabularny o legendarnym bokserze Muhammadzie Alim. To pierwsza taka produkcja opowiadająca jego historię. Co wiemy na temat projektu?

Amazon zapowiedział nowy serial pt. "The Greatest", który będzie pierwszym autoryzowanym serialem fabularnym opowiadającym o życiu Muhammada Alego. Prawa do życia Alego zostały pierwotnie nabyte przez producenta wykonawczego Josha Wakely’ego, który przedstawił projekt Amazonowi. Serial produkują Amazon MGM Studios we współpracy z Outlier Society Michaela B. Jordana, Blue Monday Productions Watkinsa, Roc Nation Jay-Z, Polygram Entertainment Universal Music Group, Grace: A Storytelling Company Wakely’ego oraz Authentic Studios, które posiada prawa do wizerunku Alego.

The Greatest - serial o Muhammadzie Alim od Prime Video

W roli głównej wystąpi Jaalen Best, a Ben Watkins, twórca nadchodzącego serialu Amazona "Alex Cross", będzie pełnił funkcję showrunnera.. Serial "The Greatest" powstał we współpracy z rodziną Alego, awdowa Lonnie Ali będzie pełnić rolę producentki wykonawczej. Oficjalny opis serialu Amazonu brzmi: "Niesamowite zwycięstwa i porażki, które uczyniły Alego legendą zarówno w ringu, jak i poza nim, zostały dobrze udokumentowane, a te kluczowe wydarzenia zostaną uwiecznione w "The Greatest". Jednak sercem opowieści są momenty, które miały miejsce poza światłami reflektorów. Świat pamięta ikonę, ale "The Greatest" opowiada o człowieku, mężu, ojcu, bracie i synu."

Obok Lonnie Ali i Wakely’ego, producentami wykonawczymi są Watkins, Jordan i Elizabeth Raposo, prezes Outlier Society, Corey Salter, Marc Rosen i Matthew Gross z Authentic Brand Group oraz Michele Anthony i Boyd Muir z Polygram. David Blackman jest współproducentem wykonawczym z ramienia Polygram. Stefano Agosto, wiceprezes telewizji w Outlier Society, również będzie nadzorować projekt z ramienia Outlier.

Ben Watkins

Vernon Sanders, szef telewizyjnych projektów w Amazon MGM Studios, tak zapowiedział nową produkcję oryginalną: "Muhammad Ali definiował zaangażowanie i pasję u wielu pokoleń Amerykanów. Jego historia będzie najlepiej opowiedziana w pełni przez zespół, którego poświęcenie odzwierciedla właśnie ten przykład. Historia Alego to inspirująca opowieść o jednej z najważniejszych postaci XX wieku z całego świata."

Prime Video w ostatnim czasie regularnie dostarcza nowe materiały o tematyce sportowej. W Polsce przygotowano już trzy dokumenty: o piłkarzach Robercie Lewandowskim i Kubie Błaszczykowskim, a także o zespole Legii Warszawa. Amazon nakręcił także m. in. programy o Manchesterze City i Rogerze Federerze, a wcześniej spod szyldu Amazon Studios ukazał się film "Air" Bena Afflecka i Matta Damona opowiadający historię rosnącej potęgi marki Nike oraz najważniejszego kontraktu w historii firmy z Michaelem Jordanem.

Kim był Muhammad Ali?

Muhammad Ali, urodzony jako Cassius Clay, był jednym z największych bokserów w historii, zdobywając mistrzostwo świata wagi ciężkiej trzykrotnie. Jego styl walki, znany jako "pływający jak motyl, żądlący jak pszczoła", uczynił go legendą sportu. Ali zdobył złoty medal olimpijski w 1960 roku w Rzymie, a jego walka z Sonnym Listonem w 1964 roku przeszła do historii, gdy zdobył swoje pierwsze mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Poza ringiem, Ali był aktywistą, który głośno sprzeciwiał się wojnie w Wietnamie i walczył o prawa obywatelskie.

Oprócz swoich osiągnięć sportowych, Ali był również znany z charyzmy i elokwencji, co uczyniło go jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na świecie. W 1996 roku, mimo choroby Parkinsona, zapalił znicz olimpijski podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, co było jednym z najbardziej wzruszających momentów w historii sportu. Ali zmarł w 2016 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo nie tylko jako sportowiec, ale także jako symbol walki o sprawiedliwość i równość.

