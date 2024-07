"Stranger Things" to dla Netflixa wyjątkowo dojna krowa. Bazująca na nostalgii, barwnych bohaterach i nienaganne napisanej historii seria od lat przyciąga przed ekrany widzów na całym świecie. Miło obserwować jak bohaterowie rosną wraz z kolejnymi sezonami, zaś sam serial robi się coraz mroczniejszy. Co ciekawe: to jeden z tych chlubnych wyjątków, który mimo iż przeciąga się w czasie — nie traci na jakości. A jak wiadomo: w świecie seriali nie jest to wcale takie oczywiste, jak wielu z nas by sobie to wymarzyło.

Twórcy jednak dość mocno trzymają nas w niepewności w związku z tym, co wydarzy się dalej, chcąc dopieścić każdy aspekt nowego sezonu. A warto mieć na uwadze, że dość mocno biorą nas na przetrzymanie, bowiem ostatni raz nowe odcinki zaserwowano nam wiosną 2022 roku. Wiadomo jednak nie od dziś, że piąty sezon zbliża się wielkimi krokami, a Netflix zaczyna podgrzewać atmosferę przed uroczystą premierą. Jednym z elementów marketingu jest wypuszczenie świeżutkiego materiału prezentującego co dzieje się za kulisami "Stranger Things"!

"Stranger Things" - sezon 5. Netflix podgrzewa atmosferę świeżutkim materiałem zza kulis!

Materiał o którym mowa nie należy do zbyt długich — całość trwa raptem dwie minuty. Ale są to dwie minuty, podczas których nie tylko możemy podejrzeć jak wiele znanych lokacji prezentuje się w ogromnej hali produkcyjnej, a także jak ogromna jest tamtejsza garderoba. To także materiał, w którym znalazły się krótkie wiadomości od aktorów. Trochę osobiste, trochę skupiające się na podkręcaniu atmosfery przed premierą. Nie zabrakło zachwalania nadchodzących odcinków i deklaracji, że to najlepszy sezon jaki dotychczas powstał. A także, że szykuje się opowieść i historia, na którą miłośnicy marki czekali od wielu lat!

"Stranger Things" - kiedy premiera 5. sezonu?

Jak wiadomo nie od dziś — piąty sezon "Stranger Things" będzie finałowym. Dlatego też raczej nikt nie ma wątpliwości, że Netflix będzie chciał zakończyć jedną ze swoich najlepiej odbieranych serii z wielkim przytupem. Niestety, na tę chwilę platforma nie zdradza jeszcze kiedy możemy spodziewać się powrotu serialu z ostatnimi odcinkami.

Tym jednak czego możemy być pewni jest fakt, iż jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać na powrót "Stranger Things". Wiadomo bowiem nie od dziś, że ekipa wróciła na plan na początku tego roku i jest dopiero w połowie zdjęć. To proces który trwa, a same zdjęcia to dopiero początek — do tego dochodzi jeszcze kilka miesięcy postprodukcji. Dlatego też mimo iż Netflix nie mówi oficjalnie o dacie powrotu "Stranger Things", mówi się że serial ma powrócić nie wcześniej niż w przyszłym roku. A najbardziej optymistycznym wariantem pozostają jego pierwsze miesiące. To jednak wciąż nieoficjalne informacje, na oficjalną zapowiedź ze strony Netflixa musimy jeszcze nieco poczekać.