Sztuka coraz bliżej technologii. Aukcję Nowej Sztuki otworzy… telewizor z wgranym obrazem!

Telewizory The Frame od samego początku aspirują do bycia czymś pomiędzy atrakcyjną, nowoczesną, technologią, a sztuką. Ta charakterystyczna gruba ramka nieprzypadkowo jest tak okazała. To sprzęt który tak ma wyglądać, bo łączy wszystko z obu światów. Wkrótce będziemy świadkami wzniesienia go na zupełnie nowy poziom. Telewizor Samsung The Frame z obrazem Wojciecha Brewki trafi na 47. Aukcję Nowej Sztuki — a dokładniej mówiąc, wprost na jej otwarcie!

Pomiędzy elektroniką, a sztuką. Telewizor The Frame otworzy 47. Aukcję Nowej Sztuki!

Coraz bliższa współpraca na linii sztuka – technologia to naturalna droga rozwoju dla produktu tak wyjątkowego, jak The Frame. Dla wielu kolekcjonerów otwiera on nowe możliwość i pozwala przenieść nawet te najbardziej unikatowe dzieła malarskie do własnego salonu. Już nie możemy się doczekać aukcji i efektów tej współpracy!! Zdradzę, że obraz Wojciecha Brewki na The Frame prezentuje się świetnie i już wzbudził duże zainteresowanie

— komentuje nadchodzącą aukcję Anita Wolszczak Karasiewicz z Domu Aukcyjnego Art in House. Brak dostępu do instytucji kulturalnych wzmaga głód za sztuką, czego idealnym dowodem jest zakończona obrotem na poziomie pół miliona złotych listopadowa aukcja. Ale styczniowe otwarcie będzie niezwykłe. Wszyscy miłośnicy nowoczesnych technologii zafascynowani sztuką będą usatysfakcjonowani. Będzie tam można nabyć niezwykłe wydanie The Frame z obrazem Wojciecha Brewki!