Ta sprawa wstrząsnęła Polską. Tego dokumentu nie możesz przegapić

Połowa miesiąca do doskonały czas, byśmy poznali rozpiskę filmów, seriali i dokumentów, które trafią na platformę Max w najbliższych dniach i tygodniach. Będzie co oglądać!

W drugiej połowie miesiąca na Max zadebiutuje kilka emocjonujących filmów, w tym te oparte na faktach. 18 października widzowie będą mieli okazję obejrzeć "Strefę interesów". To nagrodzony Oscarem obraz o rodzinie Rudolfa Hössa żyjącej obok obozu zagłady. Oto lista nowości i rozkład premier. Dzień wcześniej, 17 października, będzie można zapoznać się z "T2 Trainspotting" . To druga część klasycznego już filmu Danny'ego Boyle'a. Mark Renton po dwudziestu latach wraca do Edynburga, aby odnowić relacje z przyjaciółmi.

Tego dnia na Max pojawi się "Maria Antonina" – film historyczny, który zdobył Oscara za kostiumy i nominacja do Złotej Palmy za reżyserię. Do tego szereg powrotów ulubionych seriali oraz premiery nowych produkcji, które dostępne są wyłącznie na Max. Nie da się jednak ukryć, że jedną z większych premier tego miesiąca będzie serial dokumentalny "Łowcy skór", który przedstawi historię układu między pracownikami pogotowia ratunkowego i właścicielami zakładów pogrzebowych. To mogło pochłonąć prawdopodobnie kilkaset ofiar. Premiera już 30 października!

Premiery na Max w drugiej połowie października 2024. Lista dzień po dniu

16 października

Superman i Lois IV, odc. 1

Homicide Hunter: American Detective IV, odc. 1-9

Fatal Flight: Shoreham, odc. 1

17 października

Salvage Hunters: Classic Cars V, odc. 1

T2 Trainspotting

Anonimus

Maria Antonina

18 października

Sprawa Sancho, odc. 1-4

The Shivering Truth, odc. 1-7

The Shivering Truth II, odc. 1-6

Strefa interesów

Rana zwątpienia

Dryft

21 października

Ninjago: Dragons Rising II, odc. 1-10

Pewnego dnia powiemy sobie wszystko

23 października

Naked and Afraid: Last One Standing II, odc. 1

24 października

Co robimy w ukryciu VI, odc. 1

Murder in the Heartland IX, odc. 1-8

I Love a Mamma's Boy IV, odc. 1

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

25 października

1000-LB Sisters VI, odc. 1

Zabijanie krabów

Skunks

Oblężony

26 października

Hometown Horror, odc. 1-6

Barbarzyńcy

27 października

Garfield

30 października

Łowcy skór, odc. 1-2

31 października