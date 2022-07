Ubisoft oficjalnie prezentuje The Division Resurgence. To najnowsza odsłona popularnej serii, która tym razem zawita na urządzenia mobilne.

Tom Clancy’s The Division to seria od studia Massive Entertainment, opowiadająca losy elitarnej grupy cywilnych agentów w postpandemicznych realiach, która z pewnością znana jest fanom wieloosobowych gier akcji z elementami RPG. Jej najnowsza odsłona - Resurgence przygotowywana jest z myślą o urządzeniach mobilnych i oferować będzie spojrzenie z innej perspektywy na kluczowe wydarzenia znane z The Division i The Division 2.

Chaos nadal pustoszy Nowy Jork, a gracze jako agenci pierwszego kontaktu reprezentujący tajną agencję „Strategic Homeland Division” będą mieli za zadanie chronić cywilów przed wrogimi frakcjami i pomagać im budować lepszą przyszłość. Tytuł ten stanowi zupełnie nowy rozdział w świecie marki Tom Clancy’s The Division z mnóstwem nowej zawartości: fabułą, klasami postaci oraz innymi elementami.

The Division Resurgence. Nowa odsłona serii trafi na urządzenia mobilne

The Division Resurgence trafi do użytkowników smartfonów z Androidem i iOS już w przyszłym roku i najprawdopodobniej będzie dystrybuowana w modelu free-to-play. The Division - Resurgence choć ma być w pełni niezależną produkcją od poprzednich odsłon serii, rzuci nowe światło na znane już wydarzenia i bohaterów.

Rozgrywka z Division teraz na urządzeniach mobilnych

Sterowanie i interfejs użytkownika zostały tak opracowane, by zapewnić jak najbardziej płynną rozgrywkę na urządzeniach przenośnych. Gra będzie dostępna z widokiem z trzeciej osoby i pozwoli poznać nowe tryby rozgrywki dziejące się w otwartym świecie na mapie Nowego Jorku.

Zupełnie nowa fabuła

Nowa kampania PVE zainteresuje zarówno nowych graczy, jak i weteranów serii. Pozwala zostać częścią legendarnej pierwszej fali agentów SHD i zyskać nowe spojrzenie na wydarzenia znane z The Division 1 oraz 2.

Wielki otwarty świat z doskonałą grafiką

Eksploracja otwartego świat w kampaniach solo lub we współpracy z innymi graczami to także udział w najróżniejszych akcjach PVE, w tym w misjach fabularnych i w aktywnościach w świecie gry. Pozwoli poznać niezwykle szczegółowo przedstawione miasto, odwzorowane w wyoskiej jakości grafice.

Zbieraj i ulepszaj całe tony sprzętu i broni

Zgarniaj, wytwarzaj, modyfikuj i ulepszaj swój sprzęt - gracze otrzymają wiele możliwości dostosowania swojego wyposażenia. Dzięki łatwo dostępnemu arsenałowi bez problemu można spersonalizować swojego bohatera.

Wybierz specjalizację, która najlepiej odpowiada twojemu stylowi gry

Awanse i ulepszanie zdolności to tylko początek. Na graczy czeka odblokowywanie unikatowego uzbrojenia i gadżetów. Gra pozwoli zmieniać swoją specjalizacje oraz rolę w dowolnej chwili, co da możliwość przetestowania nowych zdolności. Każdy będzie miał szansę stworzyć jak najbardziej wyspecjalizowanego bohatera i drużynę w potyczkach kooperacyjnych.

Premiera The Division Resurgence planowana jest na przyszły rok. Twórcy już teraz zapraszają do rejestracji na stronie głównej, by zyskać szansę zagrania w zamkniętej fazie Alfa.