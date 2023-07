Nie przegap! Zgarnij najlepsze VOD na 2 miesiące za darmo!

Apple TV+ ponownie za darmo

Apple TV+ to bez wątpienia ciekawa platforma VOD. Oferuje wiele produkcji, które stoją na bardzo wysokim poziomie i może pochwalić się kilkom głośnymi tytułami, zarówno na polu filmowym jak i serialowym. Apple jednak dosyć wysoko się ceni, obecnie miesiąc korzystania z serwisu wyceniany jest na 34,99 zł. Z drugiej jednak strony, co rusz oferowane są promocje dla nowych i powracających klientów. Przez ostatni rok takich akcji było przynajmniej kilka, a dostęp do platformy mogą zyskać np. posiadacze PS4/PS5 czy telewizorów Samsunga. Często przy okazji głośniejszych premier darmowe 2 miesiące daje samo Apple i tak też jest i tym razem. Z okazji premiery nowego filmu dokumentalnego: Stephen Curry: Underrated możemy uzyskać dostęp do platformy na 2 miesiące za darmo.

Wystarczy przejść pod ten link i zalogować się na swoje konto Apple ID, a następnie aktywować subskrypcję. Można to zrobić do 24 sierpnia, więc nawet jeśli teraz macie aktualną subskrypcję, to promocja będzie aktywna przez kolejne 4 tygodnie. Z dopisku na dole strony wynika, że promocja zostanie aktywowana na kontach Apple ID, które do tej pory nie miały aktywnej subskrypcji oraz wybranych kontach powracających, ale wygląda na to, że promocja działa u każdego kto nie ma aktywnej subskrypcji. Warto przy tym też pamiętać, że aktywujecie ofertę odnawianą automatycznie, więc po 2 darmowych miesiącach, Apple pobierze od was opłatę za kolejny miesiąc, chyba, że wcześniej zrezygnujecie z odnowienia subskrypcji. W zasadzie można to zrobić zaraz po aktywowaniu promocyjnego okresu, wtedy po prostu dostęp do Apple TV+ zostanie automatycznie zablokowany po tych dwóch darmowych miesiącach.

Co warto obejrzeć na Apple TV+?

Jeśli nie znacie oferty Apple TV+ i nie wiecie czy warto skorzystać z promocji, to zachęcam spróbować, w ostatnich miesiącach pojawiło się tam wiele ciekawych produkcji na czele z takimi filmami jak Tetris, Ghosted czy Finch, czy popularnymi serialami jak np. For All Mankind, Kulawe konie, Ted Lasso, Silos czy Fundacja. Ten drugi wrócił zresztą tydzień temu z drugim sezonem, więc to doskonała okazja aby go nadrobić. Apple TV+ w ciągu ostatnich lat mocno rozbudowało swoją bibliotekę i jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie.