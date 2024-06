The Bear - sezon 3. Wiemy kiedy wielka polska premiera serialu - zaczekamy nieco dłużej

Na powrót uwielbianego serialu "The Bear" polscy widzowie zaczekają nieco dłużej. Wiemy kiedy serial trafi do katalogu Disney+.

The Bear to jeden z seriali, który rozkochał w sobie widzów na całym świecie. Trzymający w napięciu, przepełniony emocjonami, przepięknie zrealizowany, pomysłowy i niezwykle... ludzki. Bliski wielu z nam. Nic zatem dziwnego, że na jego premierę czekają miliony, a data związana z tym kiedy możemy się spodziewać powrotu serii na ekrany budzi tak wiele emocji.

Nie od dziś wiemy, że oficjalny powrót The Bear na ekrany planowany jest na 27 czerwca 2024. Niestety, jeżeli mieliście nadzieję że wtedy też zobaczymy go w Polsce to mam dla was smutną wiadomość. W rodzimym katalogu Disney+ na dalsze perypetie bohaterów zaczekamy kilka tygodni dłużej.

Wspólne dążenie do kulinarnego ideału podbudowuje załogę i sukcesywnie wzmacnia więzi, będące głównym spoiwem restauracji. W miarę powiększania się zespołu, każdy członek będzie przesuwał granice swoich umiejętności, aby osiągnąć jak najwyższy poziom usług w ramach pełnionej funkcji. W branży restauracyjnej nie istnieje coś takiego, jak stały grunt, a wraz z ciągle zmieniającym się rynkiem, pojawiają się również nowe wyzwania i możliwości. Szefowie kuchni nauczyli się, że liczy się każda sekunda, a tylko od sprawności ekipy zależy, czy uda się ją wykorzystać. Trzeci sezon da widzom odpowiedź na pytanie, czy ekipa „The Bear” ma to, czego potrzeba, aby przetrwać branżowe zawirowania.

The Bear - sezon 3. Polska premiera w lipcu

Wielu łudziło się że w tym roku uda się odwrócić trend z poprzednich sezonów i to jak rozwija się odmieniony z przydrożnego baru w restaurację fine dining The Bear będziemy mogli obserwować równocześnie ze światową premierą to... nie mam dobrych wiadomości. Polski oddział Disney+, platformy na której będziemy mogli obejrzeć nowe odcinki serialu, oficjalnie poinformował że u nas trzeci sezon The Bear zadebiutuje nieco później — bo 17 lipca. Może i nie jest to największe opóźnienie jakie widzieliśmy w historii, ale jednak sporo się w świecie seriali na przestrzeni lat zmieniło. Lwia część platform potrafi serwować treści w tym momencie niezależnie od szerokości geograficznej i kwestii licencyjnych. Dlatego trudno się dziwić rozczarowaniu polskich widzów.