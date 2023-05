"The Bear" to jedna z serialowych perełek obok których nie warto przechodzić obojętnie. Serial wróci z nowymi odcinkami już za kilka tygodni. Znamy datę drugiego sezonu The Bear!

The Bear, czyli serial o rodzinnej restauracji z Chicago, to jedno z moich największych odkryć ostatnich miesięcy. Fenomenalnie zrealizowana przez Christophera Storera opowieść trafiła do katalogu Hulu ubiegłego lata, przyciągając do siebie miliony widzów na całym świecie. Zachwytom nie było końca. Czy jestem zaskoczony? Ani trochę. Cała główna ekipa (m.in. Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri) wypada fenomenalnie. A serial zarówno pod kątem scenariusza jak i realizacji jest jedną z tych perełek, o których pamięta się na długo po obejrzeniu (przedostatni odcinek pierwszego sezonu, majstersztyk!).

Dlatego niezwykle cieszy zapowiedź drugiej serii. A jako że w finale pierwszego sezonu wydarzyło się sporo nieoczekiwanych sytuacji, wielu czeka na to co czeka Carmy'ego i spółkę dalej. Dobre wieści są takie, że dowiemy się tego już niebawem!

The Bear - kiedy premiera 2. sezonu?

Twórcy nareszcie zdradzili oficjalną datę premiery drugiego sezonu serialu "The Bear". Nowe odcinki perypetii ekipy z Chicago wylądują 22 czerwca — czyli już za kilka tygodni. U nas serial dostępny jest na platformie Disney+ i zakładam, że to właśnie tam będziemy mogli na bieżąco oglądać kolejne odcinki serialu.

Pierwszy zwiastun nowego sezonu The Bear zaprezentowano już kilka tygodni temu. I wiadomo, że mimo iż wiele szalonych rzeczy zadziało się w finale — w kolejnych odcinkach ekipa nie będzie miała czasu narzekać na nudę. Nowe wyzwania, nowi bohaterowie, nowe menu, nowa restauracja. Szykuje się sporo zmian i sporo szaleństwa. Ale tak długo jak realizacja będzie stała na równie wysokim poziomie co ostatnio — nie mam żadnego "ale". Czekam z niecierpliwością!