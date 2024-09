Co można kupić na targach Tokyo Game Show 2024? Przegląd stoisk [galeria]

Targi Tokyo Game Show 2024 dzisiaj oficjalnie dobiegają końca. Tłumy ludzi, setki stoisk i masa gier do poznania. Co jednak ciekawe: na targach nie brakuje także sporej strefy ze sklepami, w których możemy przepuścić małą fortunę. Nie żartuję: ceny może i nie są jakoś specjalnie porażające (przynajmniej tak długo, jak nie chcecie mieć okularów z Kojima Productions), ale naprawdę jest w czym wybierać.

Stoiska sklepów na targach Tokyo Game Show 2024

No to co tak naprawdę można tam kupić? Może nie WSZYSTKO - ale naprawdę wiele. Do naszego wyboru mamy setki koszulek. Zarówno z nowych, jak i starych, gier - albo po prostu szeroko pojętej popkultury. Co ciekawe: zarówno takich które wyglądają bardzo generycznie, jak i nieco bardziej wysmakowanych. Stoisko galerii która wspiera kilka streewearowych marek oferuje naprawdę fajne i nietypowe kurtki. I jak twierdzi tamtejsza obsługa: właściwie nie do dostania poza Japonią.

Jako że mowa o Japonii: nie mogło zabraknąć najrozmaitszych gadżetów. Od przypinek, przez maskotki, figurki, naklejki i... jeszcze więcej rozmaitej odzieży. Na wybór trudno narzekać: oferta jest naprawdę ogromna. Ale tak samo sprawy mają się z zainteresowaniem samych klientów, przez co wyraźnie widać jak z każdą godziną pojawiają się kolejne naklejki informujące o tym, że wybrane przedmioty zostały już wyprzedane.