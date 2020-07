Zaskakująco lekki, ale ciężko przełknąć jego cenę. Sprawdzamy ultrabooka LG Gram 15 2020

W codziennym użytkowaniu taka specyfikacja jest oczywiście wystarczająca do pracy. Przeglądanie sieci na kilku zakładkach, mniej skomplikowane tabele w Excelu, program do pisania. Oglądanie filmów, seriali, YouTube (byle nie na głośnikach) – do takich zastosowań komputer będzie wystarczający. Nie da się jednak na nim zrobić wiele więcej – a zdarza się również, że nawet mocniejsze obciążenie sprzętu przeglądarką internetową czy aktualizacjami (w moim przypadku czuć było nawet pobieranie aplikacji na Steam) owocuje wzrostem temperatury w górnej części obudowy, w okolicach łączenia z ekranem (szczególnie blisko prawej części środka). Producent nie chwali się nigdzie systemem chłodzenia i jakoś nie jestem tym zdziwiony. Po uruchomieniu obciążających komputer testów syntetycznych praktycznie nie słyszałem wiatraków, ale przekładało się to na wysokie temperatury wspomnianego wcześniej elementu obudowy, która w dotyku była wręcz nieprzyjemnie gorąca. Tym samym obawiam się jak wpłynie to na działanie komputera po czasie. No, ale niektórzy uznają, że cicha praca pod obciążeniem to spory plus. Tak, LG Gram 15 jest cichy, to na pewno. Tylko niestety mam wrażenie, że wyższa temperatura odbija się negatywnie na wydajności sprzętu.