Dlaczego w Chinach niszczą ładowarki Tesli?

Samochody Tesli są symbolem elektrycznych pojazdów. Analogicznie więc ich ładowarki, Tesla Supercharger, są... symbolem ładowarek dla elektrycznych pojazdów. I choć w Polsce mamy ich, jeżeli wierzyć oficjalnej stronie, raptem dziewięć — a kolejne są dopiero w planach. Są jednak miejsca na świecie, gdzie można ich spotkać znacznie więcej. Jak informuje serwis Gizmochina — te w Chinach są jednak nagminnie niszczone. Dlaczego?

Źródło: GizmoChina

Tesla Supercharger regularnie niszczone w Chinach. Powód? Sprzedaż tamtejszego okablowania

Jak informuje chiński serwis MyDrivers w swoim raporcie, w Chinach przybywa ładowarek Tesla Supercharger które pozbawione są kabli. Te mają być ucinane tak głęboko jak tylko się da. Okablowanie w sprzęcie Tesli wykonane jest z miedzi — co może kusić złodziei, ponieważ surowiec jest wartościowy. I właśnie motyw odsprzedaży i zarobku ma tutaj najwięcej sensu... bowiem cała reszta stacji zostaje w stanie nienaruszonym. A kilogram miedzi warty jest w Chinach około 70 yuanów (ok. 45 zł). Nic innego nie wskazuje na chęć zdemolowania ładowarki Tesla Supercharger, bowiem reszta komponentów jest w całości. Niestety, o ile złodzieje obłowią się w około 100 juanów z każdej kradzieży — Tesla straty liczy w tysiąca dolarów. Według raportu MyDrivers, każda zdemolowana ładowarka to dla firmy koszt ponad 62 tysięcy złotych. A wszystko to jest też dodatkowym problemem dla kierowców, którzy nie mogą zatankować samochodu — naprawa szkód trwa najczęściej kilka dni...

Źródło