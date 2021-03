Tesla Semi u pierwszych klientów już w tym roku. Elektryczne ciężarówki trafią m. in. do Pepsi

Jednym z kluczowych projektów dla branży transportowej jest ciężarówka Tesla Semi, której sukces może wywołać w tej branży podobny efekt, jak sukces Tesli 3 na rynku samochodów osobowych. Semi coraz częściej widuje się na ulicznych jazdach testowych i właśnie pojawiły się pierwsze oficjalne doniesienia, że w tym roku trafią do klientów.

Koncern Pepsi od paru lat realizuje program zrównoważonego rozwoju, w ramach którego planuje zredukować do zera emisję gazów cieplarnianych. Jednym z elementów tego planu jest wymiana taboru ciężarówek spalinowych na elektryczne. W związku z tym, firma już jakiś czas temu złożyła zamówienie na zakup 100 ciężarówek Semi, a w 2019 r. ogłoszono, że w okolicach 2021 – 22 r. planowany jest odbiór pierwszych 15 szt.

W ogłoszonym właśnie przez koncern raporcie, pochwalono się wymianą 53% posiadanego sprzętu jezdnego na elektryczny. Ogłoszono też, że do końca 2021 r. firma spodziewa się wdrożyć do floty 15 ciągników elektrycznych, co oczywiście wzbudziło spore zainteresowanie branżowych dziennikarzy. Ich podejrzenia odnośnie marki ciągników potwierdził oficjalnie przedstawiciel Pepsi. Ta informacja uwiarygadnia plotki dotyczące planów produkcyjnych Semi, które pojawiły się ponad miesiąc temu.

Tesla Semi ma być produkowana w nowo budowanej Tesla Giga Austin w Teksasie. Choć budowa fabryk tej firmy idzie bardzo szybko, do końca roku najprawdopodobniej nie uda się tam rozkręcić kompletnej produkcji tego skomplikowanego samochodu. Według wspomnianych przecieków Tesla ma jednak na to remedium, w Teksasie będą produkowane na razie same nadwozia, a ostateczny montaż będzie dokonywany w Gigafactory Newada. W 2021 r. firma planuje wyprodukować w ten sposób 2500 ciężarówek.

This supplier starting working on Semi related stuff in Q4 2020 (based on the info I have). Per this supplier, the body will be built in Fremont CA, final assembly will be at Giga Nevada in 2021 & eventually Giga Texas in 2022.

2/6

— Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) February 4, 2021