W końcu została odkryta zapowiedź, która ma poprawić sytuację Tesli w Chinach. Coraz silniejsza konkurencja zmusza firmę Muska do reakcji, szczególnie że firma zaliczyła na tym rynku pierwszy spadek od lat.

Tesla odkrywa karty i pokazuje, co się skrywało pod osłoną kryptonimu Jupiter. Co prawda zdjęcia nieoficjalnie już krążyły, lecz teraz w końcu są już znane i szczegóły dotyczące wnętrza nowego modelu Tesli. Czy było na co czekać?

Odświeżony Model Y bez tajemnic, czy w ogóle pomoże?

Tesla oficjalnie prezentuje odświeżony model, jednego z najlepiej sprzedających się samochodów z katalogu firmy. Tesla Model Y doczekał się liftingu nawiązującego do swojego bardziej futurystycznego kolegi ze stajni. Przeszłością są już klasyczne światła, które ustąpiły miejsca jednolitemu panelowi rodem Cybertrucka. Z tą zmianą, przyszedł także smuklejszy wygląd przodu, niż miało to wcześniej miejsce, a i dodatkowo pojawiły się przednie kamery, które na pewno ułatwią pracę autopilota i ogólnie zwiększą komfort użytkownika.

Wnętrze kokpitu, również nie zaliczyło radykalnych zmian pod kątem wyglądu i chociaż wielu liczyło, chociażby na odświeżoną kierownicę, Tesla postawiła na sprawdzony "klasyczny" wygląd. Zostały za to zmienione materiały, z których jest skonstruowany i nowe szkło akustyczne ma zagwarantować, większą ciszę. Wyraźnie wzorowano się na odświeżonej wersji Modelu 3. Z tegoż też przychodzi kolejna nowinka, czyli ekran dla pasażerów na tylnych siedzeniach.

Zaś jeżeli chodzi o to, co w zasadzie najważniejsze, nie da się usłyszeć słów pochwały, zmian jest jak na lekarstwo i chociaż zasięg wzrósł, akceleracja prędkości również. Za to architektura baterii nie uległa zmianie, całość pozostawia niedosyt i powtórkę z Modelu 3.

Zmianie na dobre, lecz z perspektywy firmy, uległa na pewno cena, która zaliczyła 5% podwyżki. Samochód już teraz można zamawiać na oficjalnej stronie, zaś dostawy są przewidywane od marca tego roku, czyli idealnie, aby ładnie zamknąć rok fiskalny. Czy odświeżona wersja dotrze także do Europy? Pewnie tak, skoro i Model 3 się tego doczekał. Póki co, trzeba się uzbroić w cierpliwość.