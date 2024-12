Cybertruck oblał ważny test. Właściciel nie cieszył się autem nawet dobę

Cybertruck i kanadyjska zima to połączenie, które nie zdaje egzaminu?

Rob Roth zdążył odebrać swój Cybertruck z salonu i kilka godzin później — jak sam napisał w grupie na Facebooku -- jego serce zostało złamane. Okazuje się, że zima z kanadyjskiej Alberty kompletnie nie współgra z futurystycznym samochodem od Tesli. W swojej wiadomości napisał:

"Odebrałem mojego Cyberbeasta wczoraj po południu, jechałem dwie godziny do domu i miałem masę frajdy, podczas wczorajszych wieczornych przejażdżek z przyjaciółmi i rodziną. Dziś rano odszroniłem go i pojechałem do pracy. W porze lunchu odszranianie nie włączyło się (pozostało 46% baterii), nie dało się aktywować ani jazdy do przodu, ani do tyłu, zaczęło wyświetlać błędy / ostrzeżenia, a następnie wyłączyło się (...) Spędziłem następne 4 godziny na rozmowach telefonicznych z serwisem Tesli, próbując ożywić go poprzez „wzmocnienie”. Przywróciliśmy zasilanie i niektóre rzeczy się aktywowały, ale inne nie. Ostatecznie nic nie zadziałało... nawet przy zwiększaniu mocy. Nie pozostało mi nic jak umówić lawetę i udało nam się ponownie uzyskać trochę mocy dzięki doładowaniu (...) I wprowadziliśmy go w jakiś tryb awaryjny, dzięki czemu byłem w stanie wjechać nim na lawetę."

Dwie godziny jazdy i cztery godziny na słuchawce z pomocą techniczną nie brzmią jak wymarzony początek nowej przygody. Najwyraźniej problemem mogły okazać się temperatury, z którymi obecnie mierzy się Alberta -- mowa o temperaturach sięgających minus osiemnastu stopni Celsjusza. I w takich warunkach samochód najzwyczajniej w świecie nie działa tak, jakby sobie tego życzył producent i użytkownicy. Rob skwitował swoją historię:

Od zakochania do złamanego serca tego samego dnia.

Tesla nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia, tym samym oskarżenia kierowane w stronę pogody są jedynie przypuszczeniem. Jednak cokolwiek by to nie było — mowa o samochodzie o wartości 165,999 kanadyjskich dolarów, czyli około 482 tys. złotych. Myślę że każdemu byłoby przykro, gdyby zakup za tyle pieniędzy okazał się niewypałem od samego początku — i to nie ważne jak fajnie się prezentuje. W gruncie rzeczy jest on niezdatny do użytku. A jeżeli faktycznie powodem problemów jest pogoda, to Rob Roth ma niemały problem, bo takie temperatury nie są tam czymś, co zdarza się od wielkiego dzwonu na krótko...