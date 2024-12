Tesla Model Q? Elon Musk idzie na zwarcie z chińskimi elektrykami

Rok 2024 nie będzie żadnym wielkim przełomem dla Tesli. Sprzedaż samochodów utrzymuje się raczej na stałym poziomie, bo działające obecnie fabryki osiągnęły praktycznie pełnie swoich możliwości, a popyt na Cybertrucka zdaje się już wyczerpywać. Tesla kolejnego skoku chce dokonać za pośrednictwem swoich autonomicznych pojazdów, które pokazano kilka tygodni temu. Z ich powodu Elon Musk miał wstrzymać prace nad tańszym modelem pojazdu, który funkcjonował pod nazwą Model 2. Wygląda jednak na to, że ten plan znowu się zmienił i w pierwszej połowie przyszłego roku Tesla pokaże całkiem nowy samochód.

Tesla Model Q?

Podczas konferencji zorganizowanej w Chinach, w której brali udział między innymi przedstawiciele banków, padły podobno słowa o nowym modelu samochodu, nad którym pracuje Tesla. Deutsche Bank wspomina w swoich dokumentach o Modelu Q, choć nie jest to oficjalne nazewnictwo jakie może zastosować Tesla. Nowy pojazd ma kosztować mniej niż 30 tys. USD, będzie o 15% mniejszy niż Model 3 i nawet o 30% lżejszy. Może to oznaczać, że dostanie jeszcze mniejszą baterię, a jego wnętrze będzie dosyć spartańskie. Zostanie też przygotowany pod nowy system autonomicznej jazdy, więc nie zdziwiłbym się jakby mocno bazował na tym co Elon Musk pokazał kilka tygodni temu.

Powyższa grafika to tylko wariacja jednego z designerów. Już wcześniej jednak spekulowało się, że Model Q/2 może być niewielkim hatchbackiem z pogranicza segmentu B i C, który będzie konkurował z takimi modelami jak Volkswagen ID.3 czy BYD Dolphin. Wszystkie te zapowiedzi trzeba jednak traktować bardzo ostrożnie. Elon Musk słynie z tego, że często zmienia swoje plany, a ich realizację pomimo obietnic potrafią przesuwać się o miesiące, a nawet lata. Wprowadzenie do oferty tańszego pojazdu miałoby zapewne sens jeśli Tesla chce znacząco zwiększyć wolumen sprzedaży, ale póki co brakuje do tego mocy produkcyjnych, a nowe fabryki jak ta, która miała powstać w Meksyku zostały obecnie wstrzymane. Podobnie jak całkiem nowy system budowy samochodów mający na celu ograniczenie kosztów.

Plotka o Modelu Q/2 z pewnością rozpala wyobraźnie miłośników marki, szczególnie tych z mniej zasobnym portfelem. Na więcej szczegółów musimy jednak jeszcze poczekać.

