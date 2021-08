Tesla odzyskuje nawet 92% materiałów ze zużytych baterii

Tesla pochwaliła się, że jest w stanie odzyskać nawet 92% materiałów ze zużytych akumulatorów samochodowych i ponownie je wykorzystać do produkcji nowych baterii. Recykling baterii będzie odbywał się w każdej fabryce Gigafactory i ma być istotnym źródłem materiałów do produkcji.

Tesla udoskonala metody recyklingu baterii

Przeciwnicy elektryfikacji motoryzacji często zwracają uwagę, że baterie w samochodach nie tylko ładujemy "brudną" energią elektryczną, ale również staną się one źródłem odpadów, z którymi nic się nie da zrobić. Tesla wydaje się jednak zaprzeczać tym obawom, a przy okazji raportu swojego wpływu na środowisko w 2020 roku pochwaliła się osiągnięciami w dziedzinie recyklingu ogniw stosowanych w swoich samochodach.

Firma od lat współpracuje z innymi podmiotami w kwestii odzyskiwania surowców z baterii, ale pracuje też nad własnym systemem działającym w Gigafactory w Nevadzie, gdzie produkowane są akumulatory. Na obecnym etapie z baterii o pojemności 1000 kWh można odzyskać surowce, które pozwalają na budowę kolejnych baterii o pojemności 921 kWh. Oznacza to, że 92% zużytych materiałów jest wykorzystywana ponownie co znacznie redukuje negatywny wpływ na środowisko.

Podobne instalacje do recyklingu baterii pojawią się również w innych fabrykach, między innymi w Teksasie oraz pod Berlinem, co pozwoli na zwiększenie ilości odzyskiwanych materiałów. Tesla ciągle pracuje nad rozwojem swoich konstrukcji, również pod kątem łatwiejszego recyklingu starych ogniw. Tu jak zwykle kluczowe znaczenie ma czas oraz koszt odzysku, jeśli będzie mniejszy niż pozyskanie nowych materiałów, to recykling będzie miał swoje ekonomiczne uzasadnienie i będzie masowo stosowany.

Patrząc na statystyki można jednak odnieść wrażenie, że Tesla dopiero w tym elemencie raczkuje. W 2020 roku z recyklingu odzyskano 1300 ton niklu, 400 miedzi oraz 80 ton kobaltu. Nie są to jakieś ogromne liczby, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pakiet baterii w jednym aucie może ważyć około 500-600 kg, a na rynek trafia ich 500 000 rocznie. Od czegoś trzeba jednak zacząć, a i obecna podaż zużytych pakietów baterii nie jest pewnie jeszcze zbyt duża biorąc pod uwagę, że ich żywotność to minimum 8 lat. Warto jednak docenić starania w tym zakresie, bo w przyszłości recykling baterii będzie kluczową kwestią.