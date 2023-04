Tesla Model 3 z dopłatą za mniej niż 200 tys. zł

Od dzisiaj podstawowy model Tesli Model 3 z napędem na tył oraz zasięgiem wynoszącym 491 km kosztuje 205 990 zł, o 14 000 zł mniej niż w styczniu 2023 oraz w sumie już 40 000 zł mniej niż pod koniec zeszłego roku. W ciągu 4 miesięcy cena spadła w sumie już o 16%, a jeśli doliczymy jeszcze do tego dopłatę w wysokości 18 500 zł, to okazuje się, że białą Teslą można jeździć za 187 490 zł. To cena porównywalna z dobrze wyposażonym spalinowym/hybrydowym samochodem segmentu C/D, który jednak prawie na pewno nie będzie tak dynamiczny jak elektryczna Tesla. Całkiem nieźle wyglądają też ceny pozostałych wersji, bo np. Model 3 Performance potaniał aż o 28 000 zł i teraz kosztuje 256 990 zł. Różnica względem wersji Long Range robi się na tyle mała, że wybór jest raczej prosty, choć trzeba mieć na uwadze, że w tej kwocie bez Karty Dużej Rodziny albo działalności gospodarczej nie załapiemy się na dopłatę.

Obniżka cen dotyczy też Modelu Y, który jednak potaniał nieco mniej. Podstawowy model kosztuje teraz 225 990 zł, czyli o 4000 zł mniej niż wcześniej. Cena wersji Long Range nie uległa zmianie, a wersja Performance potaniała o 18 000 zł. Jeśli taka tendencja utrzyma się w przyszłości (złotówka cały czas się umacnia do dolara amerykańskiego) to pewnie tylko kwestią czasu jest jak za podstawowy Model 3 będziemy musieli zapłacić mniej niż 200 tys. zł. Presja ze strony firmy Elona Muska na pozostałych producentów samochodów powinna pohamować nieco zapędy tych ostatnich do ciągłego podnoszenia cena swoich pojazdów, co również będzie korzystne dla tych, którzy zakupem elektryka nie są zainteresowani.

Tesla Nowa cena [zł] Stara cena [zł] Różnica [zł] Różnica % Model 3 205 990 219 990 14000 6,36% Model 3 Long Range 240 990 254 990 14000 5,49% Model 3 Performance 256 990 284 990 28000 9,82% Model Y 225 990 229 990 4000 1,73% Model Y Long Range 259 990 259 990 - - Model Y Performance 281 990 299 990 18000 6,00%

Nam pozostaje mieć teraz tylko nadzieje, że na jeszcze mniejszy samochód Tesli (Model 2?) nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Jeśli amerykańskiej firmie faktycznie uda się jeszcze bardziej obniżyć koszty przez nowy sposób montażu samochodów przedstawiony podczas dni inwestorskich na początku marca, to nie zdziwiłbym się jak taki mniejszy model kosztowałby nawet poniżej 150 tys. zł. Na to musimy jednak jeszcze trochę poczekać, a póki co wypada cieszyć się, że obecne oferta aut elektrycznych robi się coraz bardziej atrakcyjna.