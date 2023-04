Tesla Model 3 została po raz pierwszy zaprezentowana jeszcze w 2016 roku i jej design powoli zaczyna już nieco trącić myszką. Wygląda jednak na to, że wkrótce może się to zmienić i mamy ku temu coraz więcej dowodów.

Tesla Model 3 aka Highland

Starzy producenci samochodów zazwyczaj oferują jedną generację swoich pojazdów przez 6-7 lat, dodatkowo mniej więcej w połowie tego okresu przeprowadzając mały lifting związany z odświeżeniem wyglądu czy palety silnikowej. Tesla nie jest z pewnością typowym producentem samochodów, ale dzięki ogromnemu popytowi, Model 3 nawet pomimo niezmienionej przez ostatnie 6 lat sylwetki nadal sprzedaje się bardzo dobrze. Wszyscy jednak widzą, że przydałoby się ten wygląd wreszcie odświeżyć, tak jak to zrobiono np. w Modelu S. Problemem Tesli jest jednak fakt, że taka zmiana wiązałaby się ze wstrzymaniem na jakiś czas produkcji, a firma Elona Muska co miesiąc walczy o jak najlepsze wyniki sprzedaży.

Na szczęście pojawił się Model Y, który stopniowo przejmuje palmę najpopularniejszego auta elektrycznego na rynku. Dzięki temu ciśnienie na produkcję Modelu 3 nieco spada, a to powinno ułatwić wprowadzenie do produkcji odświeżonej wersji. Projekt o kodowej nazwie Highland pojawia się w różnych plotkach już od kilku miesięcy. Został nawet kilka razy złapany w kamuflażu podczas testów drogowych, ale do tej pory nie mieliśmy żadnego wyraźnego zdjęcia. Aż do teraz, bo wczoraj na portalu Reddit pojawiło się właśnie takie zdjęcie, które podobno przedstawia nowy Model 3. Zmiany nie są może diametralne, przynajmniej jeśli chodzi o przód samochodu. Z pewnością wyróżniają się nowe lampy, które są bardziej smukłe i przywodzą na myśl model Tesla Roadster, który zapowiadany jest od paru lat, ale ciągle nie może trafić do produkcji.

źródło: Reddit / ffiarpg

Niektórzy dopatrują się również zmian na desce rozdzielczej, gdzie mamy mieć nieco bardziej tradycyjny kokpit z wyświetlaczem przed kierowcą, ale to daleko idące wnioski, które trudno wyciągać na bazie jednej fotografii. Jest jednak niemal pewne, że coś jest na rzeczy i Tesla może wkrótce pokazać nowy samochodów. Model 3 ma wtedy korzystać z technologii sprawdzonych już w Modelu Y, czyli między innymi powinien być łatwiejsze w montażu, a to pozwoli jeszcze bardziej obniżyć jego cenę. Czy tak się faktycznie stanie przekonamy się zapewne za kilka miesięcy.

źródło: Reddit