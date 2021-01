Po co komu 10 TFLOPs w samochodzie?

Zmiany w wnętrzu modeli S i X są całkiem znaczące, kierownicę zastąpiło coś na kształt wolantu, mam pewne wątpliwości na ile to wygodne rozwiązanie, podobnie jak amerykańska organizacja zajmująca się bezpieczeństwem samochodów. Przed kierowcą pojawił się mały wyświetlacz, a na środku bryluje ogromny ekran o przekątnej 17 cali i rozdzielczości 2200×1300 pikseli. To jednak nie wszystko, kolejny wyświetlacz zamontowano na tunelu środkowym i może by wykorzystywany przez pasażerów na tylnej kanapie. Wygląda na to, że Tesla na dobre szykuje się do autonomicznej przyszłości, kiedy to jej pojazdy będą same docierały we wskazane miejsce, z minimalnym udziałem kierowcy.