Tesla? Jaka Tesla, Volkswagen odzyskał Europę

Przez ostatnie lata Tesla wysunęła się na czołowe pozycje w Europie ze swoimi modelami Y i 3. Wygląda jednak na to, że te czasy bezpowrotnie już minęły, bo nawet odświeżony Model Y nie jest w stanie poprawić wyników amerykańskiego producenta. Patrząc tylko na kwiecień 2025 roku, sprzedaż samochodów marki Tesla spadła o połowę w porównaniu do 2024 roku. Najbardziej znamienny jest jednak fakt, że Tesla została wyprzedzona nawet przez chińskiego BYDa, a liderem z 60% wzrostem sprzedaży jest... Volkswagen.

Elektryki w natarciu

Co ciekawe Volkswagen rośnie również za sprawą coraz większej sprzedaży aut elektrycznych. W kwietniu 2025 roku sprzedaż aut elektrycznych w porównaniu z analogicznym miesiącem rok temu wzrosła o 28%. Na nieco ponad milion sprzedanych samochodów, aż 184 tys. to auta elektryczne, co daje udział na poziomie niemal 18%. Drugą młodość przeżywają również hybrydy typu plug-in, czyli z wbudowaną baterią, których sprzedano niemal 100 tys. sztuk. Co ciekawe chińskie pojazdy nadal są marginesem, w sumie na rynek trafiło ich w kwietniu tylko 53 tys. sztuk, co daje udział na poziomie zaledwie 5%. Dla porównania cała grupa Volkswagena (Skoda, Audi, Cupra itd.) sprzedała blisko 300 tys. pojazdów.

Volkswagen dostarczył też najwięcej samochodów elektrycznych, bo ponad 23 tys. sztuk, a swoje dorzuciła również Skoda, której najnowszy model Elroq był najlepiej sprzedającym się autem elektrycznym w Europie w poprzednim miesiącu. Na trzech kolejnych miejscach mamy ID3, ID.7 oraz ID.4, a mocną pozycję mają również nowe modele Kia EV3 oraz Renault 5. Tesla Model Y wśród auto elektrycznych jest dopiero na 9 miejscu ze spadkiem sprzedaży przekraczającym 50%. Podobnie zresztą jak Model 3, którego sprzedaż spadła o ponad 40%. Elon Musk może zaklinać rzeczywistość, mówiąc, że Europa nie ma znaczenia dla Tesli, ale to nie jest prawda. Ona może dopiero przestać mieć znaczenie, jeśli sprzedaż będzie tak dynamicznie spadać. Pytanie tylko czy Tesla jest w stanie przetrwać bez Europy?

Liderem sprzedaży klasyczne Renault Clio

Na koniec warto jeszcze pewnie rzucić okiem na ranking najpopularniejszych modeli samochodów w Europie w kwietniu 2025 roku. Na czoło rankingu po raz pierwszy od 5 lat wróciło Renault Clio. Spory w tym udział ma zapewne obecność napędu hybrydowego, który odpowiada za niemal 1/3 sprzedaży. Drugie miejsce ma Dacia Sandero, która była najlepiej sprzedającym się autem w Europie w 2024 roku. Warto zwrócić uwagę, że ponad połowę sprzedaży stanowi wersja LPG. Dalej raczej nie ma większych zaskoczeń, może poza 4. miejscem Volkswagena Tiguana, którego sprzedaż jest podzielona równo pomiędzy diesla, benzynę oraz hybrydę PHEV. Natomiast Toyoty Yaris i Yaris Cross sprzedają się w zasadzie tylko z napędem hybrydowym.

źródło: Jato Dynamics